Гороскоп на 23 сентября: у Дев вероятны неудачи, а Рыбы могут исполнить давние желания

В этот день у многих может обостриться шестое чувство и тяга к воспоминаниям. Хотите знать, что вас ждет 23 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого захлестнут эмоции, а кто может позволить себе просто побездельничать.

Овен

Овнам сейчас нельзя действовать в спешке. Вы можете поддаться импульсу, этого делать нельзя. Эмоции захлестывают вас со всех сторон, используйте их как источник вдохновения. А на недоброжелателей просто не обращайте внимания.

Телец

Не позволяйте старым воспоминаниям вас контролировать. Вы сами решаете, каким будет ваше будущее, помните об этом. Эмоции могут внушать вам ложные надежды, нельзя на них опираться. Не бойтесь действовать решительно и говорить людям, что вы думаете на самом деле.

Близнецы

Вам не помешало бы просто побездельничать. Закончите работу и расслабьтесь. Просто не делайте ничего, что вам неприятно. Это пойдет на пользу вашему внутреннему равновесию. Также хорошо бы провести время с близкими людьми.

Рак

Только спокойствие сейчас поможет вам удержаться на плаву. Ваши скачки настроения могут серьезно испортить все планы, не поддавайтесь им. Также не стоит реагировать на обидные высказывания посторонних людей. Будьте мудрее.

Лев

Вас ждут неприятные ошибки и промахи. Вы будете думать, что делаете все верно, но ситуация может резко измениться и ваши планы придется корректировать. Действуйте и мыслите гибко, не привязывайтесь к одному конкретному восприятию происходящего.

Дева

Сейчас возможны небольшие потери и неудачи. Учитывайте это, принимая важные решения. Крупные покупки совершать можно, но делать это нужно вдумчиво, без импульсов. И не забывайте о семейном очаге.

Весы

Представителям этого знака лучше расслабиться и не слишком много работать. Если вы хотели уделить время дивану и любимой книге - сейчас идеальный момент для такого досуга. Вам нужно перезагрузиться и как следует набраться сил.

Скорпион

Вас ждут сложные задачи, но вы сможете легко с ними справиться, если проявите смекалку. Обдумывайте последующие шаги, чтобы не угодить в ловушку. Задумайтесь, нету ли дел, которые давно пора привести в порядок?

Стрелец

Для представителей этого знака наступает период удач и побед. Вы можете опередить своих конкурентов, если не будете лениться и приложите необходимые усилия. Не сдавайтесь, вы находитесь в одном шаге от финишной прямой.

Козерог

Для вас это благоприятный день, вы сможете преодолеть любые преграды. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. На любовном фронте вас также ждут успехи и победы, поэтому будьте смелее.

Водолей

Водолеев будет сильно раздражать отсутствие каких-либо интересных занятий и возможности проявить себя. Вы можете хотеть броситься в какую-то крайность просто из-за скуки. Важно помнить об ответственности и не делать глупостей.

Рыбы

Дружелюбие Рыб поможет им сохранить гармонию в коллективе и дома. Также сейчас у вас есть хороший шанс воплотить в реальность давние желания, воспользуйтесь этой возможностью мудро. Не спешите закончить все дела сразу, иначе наделаете ошибок.

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