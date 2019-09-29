Гороскоп на 29 сентября: Козероги решат старую проблему, а Рыб будут манить соблазны

Сейчас нужно набраться решимости и не бояться идти вперед. Хотите знать, что вас ждет 29 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, к кому успех придет сам, а кому придется импровизировать и действовать активно.

Овен

Овны будут решительны и активны. Это привлечет внимание влиятельных людей. Вы сможете добиться новых высот в своих начинаниях, это станет хорошей почвой для будущего профессионального роста. Прислушивайтесь к советам экспертов.

Телец

Вы получите то, чего давно хотели. Интересно, что сейчас вы ничего не будете для этого делать. Успех сам придет к вам в руки, так как вы просто окажетесь в нужном месте в нужное время. Находчивость и изобретательность поможет добиться желаемого.

Близнецы

Для вас день будет непростым. Вам придется приспосабливаться к обстоятельствам, на которые вы никак не сможете повлиять. Импровизируйте и старайтесь действовать и размышлять гибко. В любовной сфере полагайтесь на интуицию.

Рак

Раки будут очень энергичны и активны. Вы сможете заняться сразу несколькими задачами или проектами, но результаты вас не обрадуют. Не ждите от себя слишком многого, радуйтесь даже незначительным успехам. Победа никогда не приходит сразу.

Лев

Вы можете оказаться на важной встрече, поэтому обратите внимание на свой внешний вид. Помните, что встречают по одежке. Поэтому нужно не только подготовить аргументы и доводы, но и визуально произвести хорошее впечатление.

Дева

Девы будут заниматься своим любимым делом - помощью нуждающимся. Люди будут тянуться к вам со своими проблемами, а вы будете радостно помогать им все решить. Помните, что ваши собственные дела тоже никуда не исчезают.

Весы

Неприятные новости могут появиться с самого утра. Их стоит хорошенько обдумать, сделать выводы и только потом решать, как именно действовать. Не полагайтесь на чужие рекомендации и мнения, сейчас вам нужно думать самостоятельно.

Скорпион

Вы сможете найти вдохновение даже в самых скучных делах. В этот день все будет казаться вам интересным и захватывающим. Постарайтесь закончить как можно больше запланированных задач, пока у вас есть большой запас сил.

Стрелец

Стрельцы будут особенно решительными в это время. Вы можете принять важные решения, которые помогут не только вам самим, но и отразятся на жизни окружающих. Продумывайте все шаги и не забывайте о последствиях своих поступков.

Козерог

У представителей этого знака наступает период оригинальных идей. Вы наконец сможете решить старую проблему, которая давно волнует и вас самых, и ваших близких. Но не забывайте советоваться с окружающими, их мнение очень важно.

Водолей

Водолеи в это время будут наделены огромной разрушительной силой. И смогут использовать ее для решения своих проблем и достижения целей. Все преграды на своем пути вы будете просто разбивать, но не забывайте об осторожности.

Рыбы

Рыбам будет непросто удержаться от соблазнов. Вам придется выбирать между правильными решениями и собственными желаниями. Романтические приключения и рабочие интриги будут давить на вас со всех сторон, сохраняйте трезвый разум.

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