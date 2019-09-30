Гороскоп на 30 сентября: Тельцы могут кое с кем поругаться, а Дев ждет давно назревавший конфликт

Непростые задачи сейчас будут формироваться буквально из воздуха. Хотите знать, что вас ждет 30 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно слушать свое сердце, а кому помешает собственное упрямство.

Овен

Вам придется решать непростые вопросы, которые могут касаться близких людей. Разногласия окружающих окажутся на ваших плечах. Постарайтесь сглаживать углы и действовать так, как советует вам сердце, оно подскажет верный путь.

Телец

Представители этого знака могут поругаться с кем-то, кто ранее имел на них сильное влияние. Возможно, вы не справились с какими-то обязанностями или не выполнили обещание. Дайте себе честный ответ, тогда вскоре сможете все исправить.

Близнецы

Из-за своего упрямства вы будете отрицать, что ваш давний план уже устарел и никуда не годится. Примите реальность и не отворачивайтесь от фактов. Чем быстрее вы адаптируетесь к новой ситуации, тем скорее сможете добиться успеха.

Рак

У Раков день будет складываться удачно и интересно. Вы сможете реализовать даже самые смелые планы, если будете полагаться на свою интуицию. Не нужно зацикливаться на мнении окружающих, сейчас вам стоит думать собственной головой.

Лев

Львам придется решать проблемы, которые создали другие люди. Это будет немного раздражать, но в итоге вы сами получите полезный опыт и знания. Не позволяйте своей агрессии портить вам настроение. И не работайте слишком много.

Дева

Вас ждет конфликт, который назревал уже достаточно давно. Наберитесь терпения, в споре используйте только холодную логику и аргументы. Не позволяйте себе включать эмоции, они будут играть на пользу оппонента.

Весы

Весы могут обнаружить в себе желание заняться чем-то совершенно новым. Стоит браться за незнакомые дела с осторожностью, но без страха. Вы добьетесь успеха, если будете действовать с позитивным настроем.

Скорпион

Люди будут обращаться к вам за советами по любым поводам. Ваша мудрость притягивает, да и вам самим приятно чувствовать себя умным. Но не увлекайтесь ролью наставника, все хорошо в меру. Сегодня стоит заняться любимыми делами.

Стрелец

Вас наконец ждут приятные сюрпризы. События сложатся так, что любую ситуацию вы сможете повернуть в свою сторону. Смело назначайте деловые встречи и беритесь за амбициозные проекты. Также сейчас стоит попробовать что-то новое.

Козерог

У Козерогов появится очень интересный замысел. Не стоит раскрывать все карты раньше времени, продумайте все тщательно и просчитайте все шаги. Своими мыслями стоит делиться только с теми, кому вы доверяете на все сто процентов.

Водолей

Представители этого знака будут действовать очень медлительно. Вы можете многое не успеть, если сами не заставите себя быть немного активнее. В романтических делах лучше сохранять спокойствие, так вы сможете сохранить баланс.

Рыбы

Для Рыб день будет непростым, но вы сможете сохранять спокойствие даже в самых трудных ситуациях. В работе ваш авторитет будет заметно расти, а вот дома стоит вести себя как можно мягче. Не берите на себя слишком много дел.

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