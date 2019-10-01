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Гороскоп на 1 октября: неприятные мысли у Дев и неожиданности у Овнов

вторник, 01 октября 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Не стоит планировать на это время что-то, с чем вы не можете справиться самостоятельно. Хотите знать, что вас ждет 1 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут внезапные новости, а кому нельзя принимать все слишком близко к сердцу.

Овен

День, наполненный неожиданностями. Новости будут вас пугать, смущать, заставлять нервничать и выбивать из колеи. Но перемены будут столь же яркими, сколь пугающими. Не бойтесь смотреть вперед, не за горами очень интересный период жизни.

Телец

Существует вероятность, что вам придется оправдываться за какие-то свои поступки. Кто-то может сильно в вас разочароваться. Если это произошло, не принимайте все слишком близко к сердцу. Лучше постарайтесь объясниться и исправить ошибки.

Близнецы

Старые проблемы будут проще решаться в этот период. Вспомните, кому и что вы недавно обещали. Важно вовремя выполнить все, что нужно, иначе люди могут на вас обидеться или даже разочароваться. Не берите денег в долг без крайней нужды.

Рак

Раки могут начать сомневаться в собственных убеждениях. Вас могут терзать мысли о том, правильный ли путь вы выбрали, занимаетесь ли тем, чем хотите. Проанализируйте ситуацию и тогда поймете, в какую сторону стоит двигаться.

Лев

Это хороший день для любой коммерческой деятельности. Также вероятен резкий скачок в каком-то деле, которое раньше не удавалось сдвинуть с места. Если не будете себя жалеть, быстро добьетесь значительных успехов. Дома лучше действовать без эмоций.

Дева

Вас ждет напоминание о каких-то несбывшихся надеждах и мечтах. Подобные мысли могут погрузить вас в неприятное гнетущее состояние. Если почувствуете, что настроение вас явно подводит, постарайтесь отвлечься и вернуться к делам позже.

Весы

У Весов вероятны ошибки и промахи. Но не стоит судить себя слишком строго. Все время от времени могут действовать не совсем разумно, это не делает вас дураком. Просто обращайте внимание на свои действия и решения, анализируйте и делайте выводы.

Скорпион

Вам сейчас любые моря по колено. Все дела, за которые будут браться Львы, будут словно заканчиваться сами. Более того, результаты вашей работы приятно удивят и вас самих, и ваше окружение. Не отказывайте в помощи, если вас о ней попросят.

Стрелец

Для представителей этого знака наступает период, когда вы начнете видеть перед собой новые горизонты и перспективы. Вероятно, вам предложат повышение, или же вы сами решите заняться каким-то новым интересным проектом.

Козерог

Козерогов ждут задачи, за которые обычно они не стали бы браться самостоятельно. Но, увы, пока не закончатся эти дела, начать что-то новое будет проблематично. Наберитесь терпения и подумайте, как можно быстро и качественно все завершить.

Водолей

Водолеи могут разочароваться в своих силах, так как взвалят на себя больше задач, чем смогут одновременно завершить. Это сильно повлияет на ваше эмоциональное состояние, поэтому не стоит себя перегружать. Постарайтесь отвлечься от работы.

Рыбы

Рыбам в этот период придется собраться и действовать, вопреки своим внутренним противоречиям. Это время будет непростым, но нельзя полагаться на случай. Все, что дальше последует, зависит только от вас и ваших решений.

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