Гороскоп на 3 октября: Раки могут провоцировать людей, а у Стрельцов не получится закончить начатое дело

Негативные волны в этот период могут немного усилиться. Хотите знать, что вас ждет 3 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет зависеть от чужого настроения, а кто может вести себя вызывающе.

Овен

Интуиция сейчас не будет давать вам верных подсказок. Вы будете очень зависимы от настроения окружающих, это может сбивать вас с толку. Не поддавайтесь эмоциям, постарайтесь действовать спокойно и концентрироваться на приятном.

Телец

Слушайте, анализируйте, уступайте - только так вы сохраните гармонию вокруг и внутри себя. Ваша чрезмерная упертость сейчас никому не принесет радости. Не нужно действовать напролом, будьте мудрее. И удача сама повернется в вашу сторону.

Близнецы

Негативные вибрации будут особенно сильно воздействовать на Близнецов. Помните, что ваше самообладание только в ваших руках. Не позволяйте никому портить ваши нервы. Если конфликт неизбежен, крепко держите удар и не уступайте.

Рак

Раки сейчас склонны вести себя вызывающе. Вы можете слишком ярко одеться, громко говорить, провоцировать окружающих. Не удивляйтесь, если такое поведение понравится не всем. Особенно возмутиться могут ваши друзья.

Лев

Вам придется вступить в конфликт с недоброжелателями. Но в остальном день будет вполне удачным. При ссорах помните, что уподобляться некрасивому поведению оппонента - всегда плохая идея. Будьте мудрее и спокойнее, держите себя в руках.

Дева

Те представители знака, у которых есть дети, сейчас почувствуют, что могут наконец проявить свой авторитет. Младшие будут к вам прислушиваться, постарайтесь научить их чему-то действительно полезному. И не забывайте, что у них тоже есть свое мнение.

Весы

День будет спокойным и размеренным. Для успеха вам придется поработать, но не нужно будет слишком перетруждаться. Это хорошее время для планирования отпуска и поездок. Если вы можете себе позволить взять дополнительный выходной, сделайте это.

Скорпион

Вы думаете, что пока не готовы к принятию серьезных решений, однако, откладывать уже некуда. Возьмите себя в руки и сделайте то, что нужно. Только побеспокойтесь о том, чтобы все прошло гладко. Вы ведь не хотите никого обидеть.

Стрелец

Стрельцам не удастся довести до конца начатое дело. Препятствия будут появляться со всех сторон. Не зацикливайтесь на какой-то одной идее, отпустите ситуацию. Если можете как-то повлиять на события, действуйте. Если же нет, просто переключитесь.

Козерог

У Козерогов вероятны не самые приятные открытия, как дома, так и на работе. Вы можете узнать, что окружающие что-то от вас скрывают. Это будет крайне неприятно, но помните, что у всех своя правда. И каждый поступок имеет причину.

Водолей

Ваша прямолинейность сейчас будет работать вам на руку. Не стоит подбирать слова и пытаться сглаживать углы. Говорите прямо, что и как думаете, не бойтесь открыто выражать свою точку зрения. Но и не забывайте о манерах и рамках приличия.

Рыбы

Представители этого знака будут слишком самостоятельными. В каких-то делах вам действительно проще разбираться самим, но не стоит отвергать всю помощь, которую вам предлагают. Помните, что команда всегда сильнее, чем один человек.

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