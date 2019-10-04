Гороскоп на 4 октября: Козероги услышат кое-что неприятное, а Дев ждут острые диалоги

В этот день важно прислушиваться к своему внутреннему голосу. Хотите знать, что вас ждет 4 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет поток критики, а у кого все будет получаться словно само собой.

Овен

День сложится удачно, если вы будете внимательно слушать и анализировать ситуацию. Грамотная тактика - сейчас ваш лучший товарищ. Действуйте осторожно и вдумчиво, не спешите и не поддавайтесь внезапным импульсам.

Телец

Удачный и приятный день для Тельцов. Вы будете идти своим путем и это будет на удивление даваться вам легко. Интересные проекты будут сыпаться со всех сторон, вам останется только выбрать те, которые вас зацепят больше других.

Близнецы

Вас могут много критиковать, это может пошатнуть вашу уверенность. Новые начинания окажутся под вопросом, но вам не стоит сходить с выбранного пути. Позже ваши старания принесут вам приятные плоды, которым недоброжелатели сильно позавидуют.

Рак

Будьте спокойны, реагируйте на все рационально. Вы можете быть слишком вспыльчивы, поэтому не стоит ввязываться в споры. Оппоненты не задавят вас аргументами, но из-за нестабильного эмоционального фона вы можете быстро проиграть.

Лев

Хорошее время для новых задач. Сейчас вам будет достаточно легко расширить сферу деятельности, или даже вовсе сменить специальность. Постарайтесь направить свою энергию в интересные проекты. Также стоит настроиться на позитив.

Дева

Вас ждут достаточно острые, но конструктивные диалоги. В процессе споров может выясниться, что нужно корректировать планы. Инициативу лучше проявить самостоятельно, чтобы ее не перехватил кто-то другой. Не бойтесь быть лидером.

Весы

Ваш самоконтроль поможет вам не вспылить, когда окружающие категорически не будут поддерживать вашу точку зрения. Но не нужно записывать все заслуги только на свой счет. Ваша упрямость может иногда быть неприятной, помните об этом.

Скорпион

Приятный день для Скорпионов. Вы и со своими делами сможете разобраться, и окружающим поможете, и еще останутся силы на развлечения, планы и домашние дела. Эмоциональный фон сейчас поможет и вашему самочувствию, держите эту волну!

Стрелец

Вас ждут приятные новости, особенно они будут касаться вашей профессиональной сферы. Начальство сейчас будет к вам расположено, постарайтесь использовать это, чтобы добиться желаемых результатов. Дома стоит быть внимательнее к близким.

Козерог

Вы можете услышать нечто совсем неприятное от человека, который обычно с вами на одной волне. Постарайтесь отнестись к этому с пониманием. Прислушайтесь, вероятно, точка зрения со стороны подскажет вам что-то действительно полезное.

Водолей

Представителям этого знака, вероятно, придется уступить и отказаться от каких-то своих задумок. Это будет немного неприятно, но лучше сейчас не становиться в позу. Так вы сохраните собственные нервы и сможете добиться большего.

Рыбы

Вам придется задуматься о своих приоритетах. Также вероятна ситуация, в которой нужно будет пойти на определенные жертвы ради достижения цели. Вы будете готовы к такому повороту событий, поэтому этот нюанс не застанет вас врасплох.

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