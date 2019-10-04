RU  UA  EN

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:00
Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент
14:54
Под Киевом на железной дороге произошло смертельное ЧП: фото с места
14:45
В партии Зеленского отличились заявлением о ветеранах войны на Донбассе: в сети волна гнева
14:38
Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе
14:13
Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации
13:56
Голубцы по космическим ценам: сети позабавило фото из столовой Рады
13:55
Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском
13:54
В Украине полностью исчезнут русскоязычные школы: названа дата
13:42
Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции
13:21
Сохранить брак - самое смелое решение: Хиллари Клинтон вспомнила об измене мужа
12:56
Холодрыга, как в ноябре: синоптик дала прогноз на выходные
12:40
Маша Ефросинина откровенно рассказала, что была жертвой насилия в отношениях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гороскоп на 4 октября: Козероги услышат кое-что неприятное, а Дев ждут острые диалоги

пятница, 04 октября 2019, 06:30
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

В этот день важно прислушиваться к своему внутреннему голосу. Хотите знать, что вас ждет 4 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет поток критики, а у кого все будет получаться словно само собой.

Овен

День сложится удачно, если вы будете внимательно слушать и анализировать ситуацию. Грамотная тактика - сейчас ваш лучший товарищ. Действуйте осторожно и вдумчиво, не спешите и не поддавайтесь внезапным импульсам.

Телец

Удачный и приятный день для Тельцов. Вы будете идти своим путем и это будет на удивление даваться вам легко. Интересные проекты будут сыпаться со всех сторон, вам останется только выбрать те, которые вас зацепят больше других.

Близнецы

Вас могут много критиковать, это может пошатнуть вашу уверенность. Новые начинания окажутся под вопросом, но вам не стоит сходить с выбранного пути. Позже ваши старания принесут вам приятные плоды, которым недоброжелатели сильно позавидуют.

Рак

Будьте спокойны, реагируйте на все рационально. Вы можете быть слишком вспыльчивы, поэтому не стоит ввязываться в споры. Оппоненты не задавят вас аргументами, но из-за нестабильного эмоционального фона вы можете быстро проиграть.

Лев

Хорошее время для новых задач. Сейчас вам будет достаточно легко расширить сферу деятельности, или даже вовсе сменить специальность. Постарайтесь направить свою энергию в интересные проекты. Также стоит настроиться на позитив.

Дева

Вас ждут достаточно острые, но конструктивные диалоги. В процессе споров может выясниться, что нужно корректировать планы. Инициативу лучше проявить самостоятельно, чтобы ее не перехватил кто-то другой. Не бойтесь быть лидером.

Весы

Ваш самоконтроль поможет вам не вспылить, когда окружающие категорически не будут поддерживать вашу точку зрения. Но не нужно записывать все заслуги только на свой счет. Ваша упрямость может иногда быть неприятной, помните об этом.

Скорпион

Приятный день для Скорпионов. Вы и со своими делами сможете разобраться, и окружающим поможете, и еще останутся силы на развлечения, планы и домашние дела. Эмоциональный фон сейчас поможет и вашему самочувствию, держите эту волну!

Стрелец
Вас ждут приятные новости, особенно они будут касаться вашей профессиональной сферы. Начальство сейчас будет к вам расположено, постарайтесь использовать это, чтобы добиться желаемых результатов. Дома стоит быть внимательнее к близким.

Козерог

Вы можете услышать нечто совсем неприятное от человека, который обычно с вами на одной волне. Постарайтесь отнестись к этому с пониманием. Прислушайтесь, вероятно, точка зрения со стороны подскажет вам что-то действительно полезное.

Водолей

Представителям этого знака, вероятно, придется уступить и отказаться от каких-то своих задумок. Это будет немного неприятно, но лучше сейчас не становиться в позу. Так вы сохраните собственные нервы и сможете добиться большего.

Рыбы

Вам придется задуматься о своих приоритетах. Также вероятна ситуация, в которой нужно будет пойти на определенные жертвы ради достижения цели. Вы будете готовы к такому повороту событий, поэтому этот нюанс не застанет вас врасплох.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гороскоп на сентябрь: приключения у Водолеев и гордость у Козерогов

Преображение Господне и именины Нонны: какой праздник 19 августа

Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского

Результат президентских выборов всех удивит, а Крым перейдет другой стране - Влад Росс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: