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Гороскоп на 11 октября: Скорпионов ждут любовные приключения, а Козероги должны доверять интуиции

пятница, 11 октября 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Сегодня нужно максимально открыть свое сознание для приема энергии свыше. Хотите знать, что вас ждет 11 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя слишком напрягаться, а кто должен пересмотреть свое поведение.

Овен

Ваша деликатность поможет избежать конфликтов с сотрудниками и близкими. Не стоит слишком сильно напрягаться, данный период не принесет желаемых результатов, а силы будут потрачены. Лучше займитесь делами, которые не требуют особых моральных усилий.

Телец

Займитесь тем, что уже запланировано. Так будет проще потом составить новый список занятий. Не стоит сейчас витать в облаках, лучше скорцентрируйтесь на том, что происходит здесь и сейчас.

Близнецы

Вы слишком серьезно относитесь к мелочам. Стоит пересмотреть свое поведение и подумать, никого ли оно не обижает. Своими сменами настроения вы легко можете ранить окружающих. Ваш эмоциональный фон скоро выровняется, а обиды останутся надолго.

Рак

Вы пытаетесь схватиться за несколько дел одновременно, из-за этого возникают как внутренние, так и внешние конфликты. Расставьте приоритеты и все станет на свои места. Также не стоит слишком резко реагировать на критику.

Лев

В этот период близким особенно нужно ваше внимание. Постарайтесь провести время с семьей, работа никуда не убежит. Если есть неотложные дела, выполните их, а уже потом полностью погрузитесь в домашние заботы и общение.

Дева

Вы можете легко найти общий язык с теми, с кем раньше не ладили. Используйте это, чтобы избавиться от внутренних и внешних конфликтов. День хорошо подходит для важных дел, можете назначить на это время деловые переговоры.

Весы

Велика вероятность соперничества с кем-то, кто сильнее вас. Наберитесь терпения, постарайтесь найти союзников. На войне все средства хороши, но не позволяйте себе подлость и коварство. Честным путем вы сможете добиться победы гораздо быстрее.

Скорпион

День очень хорош для любовных приключений. Если вы свободны, познакомьтесь с кем-то, кто вам понравится. Если же заняты, устройте себе и своей половине романтическое свидание. А о работе пока не думайте.

Стрелец

Ваша целеустремленность поможет добиться давно намеченных целей. Не прекращайте движение, тогда совсем скоро добьетесь желаемого. Вам будет легко находить общий язык даже с теми, кто вам неприятен. Используйте это с умом.

Козерог

Интуиция работает превосходно, не отвергайте ее. Сейчас ваш успех зависит только от вас. Чем больше усилий вы приложите, тем большего сможете добиться. Не позволяйте себе лениться.

Водолей

День хорошо подходит для общения, как дружеского, так и на работе. Постарайтесь назначить как можно больше встреч, которые могут положительно сказаться на вашем настроении. Следует прислушиваться к советам от более опытных знакомых, они помогут вам избежать ошибок.

Рыбы

Вы полны энергии, поэтому можете добиться очень многого. Сейчас стоит смело браться за любые дела. Но важно, чтобы вам не было скучно, иначе вы быстро перегорите. Займитесь тем, что вам интересно, тогда сможете достичь новых высот.

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