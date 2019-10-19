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Гороскоп на 19 октября: Стрельцам нельзя себя жалеть, а Близнецы не должны врать

суббота, 19 октября 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 19 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут откровенные разговоры, а кому нужно заняться делами.

Овен

Пересчитайте свои доходы. Вероятно, вы сейчас тратите больше, чем зарабатываете. В данный момент это не ощущается, но совсем скоро вы можете заметить, что вам остро не хватает финансов.

Телец

Перед важным жизненным испытанием всегда наступает период затишья. Будьте готовы к резким переменам в своей жизни. Не нужно бояться действовать решительно, вас ждут новые впечатления и приключения.

Близнецы

Не поддавайтесь желанию кого-то обмануть. Ваше вранье позже навредит не только вашим отношениям с людьми, но и вашей работе. Если не можете быть на 100 процетов откровенными, лучше не говорите ничего вообще.

Рак

Не забывайте о личной жизни. Ваш партнер может ждать от вас каких-то решительных шагов. Спросите его прямо, чего ему не хватает в ваших отношениях. Это поможет наладить домашний климат.

Лев

Искренность - залог крепких отношений. Не забывайте честно говорить своему партнеру, что у вас на душе. Только так вы сможете поддерживать взаимопонимание.

Дева

Перезагрузка вам однозначно необходима, но не нужно пытаться заставить себя ее организовать. Если понимаете, что в данный момент не можете устроить себе день отдыха, лучше займитесь делами.

Весы

Вероятно получение значительной суммы денег. Также вы можете увидеть что-то совсем новое в человеке, к которому давно привыкли. Не забывайте, что иногда простые вещи прячут в себе важный смысл.

Скорпион

На каждом шагу вам открываются новые возможности. Но вы почему-то сами отказываетесь их замечать. Каждый день - новый шанс изменить свою жизнь. Все в ваших руках, но этими руками нужно что-то делать.

Стрелец

Перестаньте себя жалеть, от этого никому не станет легче. Если вас что-то не устраивает - измените это. Если не можете ничего поменять, пересмотрите свое отношение к ситуации. Ваше настроение зависит только от вас.

Козерог

Романтика совсем вскружила вам голову. Это прекрасно, но стоит вспомнить и о делах, которые не касаются личной жизни. Подумайте, какие задачи давно нужно было закончить. И займитесь ими.

Водолей

После долгого перерыва сложно возвращаться к привычным задачам. Но у вас все получится, если вы не будете позволять себе лениться. Первый шаг - самый трудный, дальше все будет идти намного проще.

Рыбы

Оглянитесь вокруг. Кто-то в вашем окружении очень долго пытается привлечь к себе внимание. Поговорите с этим человеком. Возможно, он хочет поделиться с вами чем-то очень важным.

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