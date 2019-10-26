Названы победители международного конкурса астрофотографии: невероятные снимки

На выставке в Англии представили работы с области астрофотографии конкурсантов-победителей Insight Astronomy Photographer of the Year 2019.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт конкурса.
Свои снимки участники конкурса представили для традиционных 11 категорий: "Небесные виды", "Звезды и туманности", "Полярные сияния", "Галактики", "Снимает робот", "Люди и космос", "Наша Луна", "Наше Солнце", "Кометы, планеты и астероиды", "Лучшие начинающие фотографы" и "Юные фотографы".
Жюри уже отметили самые интересные фотографии. А работы конкурсантов разместили также в сети.
Как ранее сообщал "Апостроф", специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) опубликовали впечатляющий снимок северного сияния над Канадой. Отмечается, что снимок был сделан с борта Международной космической станцией, тогда МКС находилась в самой высокой точке орбиты.