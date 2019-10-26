Названы победители международного конкурса астрофотографии: невероятные снимки

На выставке в Англии представили работы с области астрофотографии конкурсантов-победителей Insight Astronomy Photographer of the Year 2019.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт конкурса.

Свои снимки участники конкурса представили для традиционных 11 категорий: "Небесные виды", "Звезды и туманности", "Полярные сияния", "Галактики", "Снимает робот", "Люди и космос", "Наша Луна", "Наше Солнце", "Кометы, планеты и астероиды", "Лучшие начинающие фотографы" и "Юные фотографы".

Жюри уже отметили самые интересные фотографии. А работы конкурсантов разместили также в сети.

Дорога к звездам, категория "Небесные виды" Rafael Schmall 1 / 1 Туманность Волка SL-17, категория "Звезды и туманности" Andrew Campbell 1 / 1 К летающему сиянию, категория "Полярные сияния" Zhijun Yan 1 / 1 Галактика Сигара M82, категория "Галактики" Jason Guenzel 1 / 1 Вечное, категория "Небесные виды" Marcin Zajac 1 / 1 Полярное сияние - птица, категория "Полярные сияния" Alexander Stepanenko 1 / 1 Туманность "Бегущий человек", категория "Звезды и туманности" Steven Mohr 1 / 1 Центр Млечного Пути, категория "Галактики" Peter Feltoti 1 / 1 Через небо истории, категория "Небесные виды" (победитель категории) Wang Zheng 1 / 1 Туманность Ориона, категория "Звезды и туманности" Raul Villaverde Fraile 1 / 1 Галактика "Скульптор", категория "Галактики" 1 / 1 Танец над "Водопадом бога", категория "Полярные сияния" Sutie Yang 1 / 1

Как ранее сообщал "Апостроф", специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) опубликовали впечатляющий снимок северного сияния над Канадой. Отмечается, что снимок был сделан с борта Международной космической станцией, тогда МКС находилась в самой высокой точке орбиты.