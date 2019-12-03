Гороскоп на 3 декабря: Раки будут портить себе настроение, а Рыбы должны помочь нуждающимся

Хотите знать, что вас ждет 3 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет агрессивен, а кто станет настоящей феей.

Овен

В этот день вам стоит задуматься о вашем финансовом состоянии. Сейчас вы можете тратить больше, чем зарабатывайте. Постарайтесь не совершать необдуманных покупок. Лучше заранее составьте список того, что хотите приобрести.

Телец

Ваше здоровье может немного пошатнуться. В последнее время вы употребляете недостаточное количество витаминов и мало дышите свежим воздухом. Попробуйте выйти на короткую прогулку и съесть хотя бы один фрукт в день.

Близнецы

Перед вами открываются удивительные перспективы. Кто-то может сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Будьте готовы сделать шаг в сторону больших перемен.

Рак

Вы сами будете портить себе настроение с самого утра. Не зацикливайтесь на неудачах и неприятностях, тогда негативные вибрации быстрее утихнут. Если будете нагнетать обстановку, рискуете на кого-то сорваться и даже накричать.

Лев

После недавних событий вам нужен отдых. Позвольте себе освободить вечер и провести его наедине со своими мыслями и желаниями. Расслабьтесь и подумайте, чем бы вы хотели заняться дальше. И составьте план действий.

Дева

Ваше очарование в этот день будет на высоте. Вы сможете произвести впечатление на кого угодно, поэтому смело назначайте на эту дату любые встречи. Также можно поговорить с начальством. Возможно, вам повысят зарплату или дадут премию.

Весы

После тяжелого предыдущего дня наконец наступит день отдыха. Любые задачи, в том числе и рабочие, будут даваться вам с легкостью. Главное - не слишком перенапрягайтесь. Если чувствуете, что начинаете уставать, возьмите перерыв.

Скорпион

В поле вашего зрения может появиться человек, который заберет на себя все ваше внимание. Не теряйте голову, иначе можете перестать справляться со многими важными делами. Помните, что все хорошо в меру.

Стрелец

Усмирите своего внутреннего зверя. Сейчас вы можете быть очень агрессивны, и окружающие это обязательно заметят. Вами может руководить практически животная злость, такую сильную эмоцию тяжело контролировать. Но все в ваших силах.

Козерог

В вашей жизни начнется приятный этап. Проблемы будут потихоньку уходить, предыдущие неприятности, беды и огорчения наконец отпустят вас. И вы сможете посмотреть на все вокруг свежим и бодрым взглядом. Улыбайтесь чаще.

Водолей

Вы чувствуете, что начинаете восстанавливать свое эмоциональное равновесие, но пока что многие дела все равно выводят вас из себя. Ничего страшного в этом нет. Просто дайте себе еще немного времени, и не будьте с собой слишком строгими.

Рыбы

Помните сказку про Золушку? Вы сейчас словно Крестная Фея. Кому-то очень нужна ваша помощь, и в ваших силах не просто помочь, но и практически изменить жизнь человека. Постарайтесь сделать все, чтобы поддержать того, кому это необходимо.

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