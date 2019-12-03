RU  UA  EN

вторник, 3 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 декабря

19:10
Дом Гарри Поттера в Англии все пытаются продать, но никому не охота сталкиваться с его славой: фото
19:00
Год белой металлической крысы: что нужно знать о новом 2020-м
18:31
После лесных пожаров в Австралии люди со всего мира шлют раненым коалам рукавицы: фото
17:29
Тренер 50-летней Дженнифер Энистон раскрыл секрет ее стройной фигуры
16:45
Мелания Трамп показала рождественские декорации Белого дома: фото
16:24
Женщина решила почитать отзыв о ресторане и узнала о тайном романе мужа
15:53
Запуск нового газопровода Россией высмеяли меткой карикатурой
15:36
Элтон Джон поделился проблемой, с которой столкнулся после лечения рака
15:14
Британцев встревожила новость о смерти Елизаветы II: именитый журналист выступил с заявлением
13:52
Дочь Джонни Деппа рассказала о воспитании в семье знаменитых родителей
13:37
Известный своими ценами отель Софии Ротару в Крыму закрыли: названа причина
13:14
Россия запустила газопровод по "восточному" маршруту в Китай: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гороскоп на 3 декабря: Раки будут портить себе настроение, а Рыбы должны помочь нуждающимся

вторник, 03 декабря 2019, 06:30
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 3 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет агрессивен, а кто станет настоящей феей.

Овен

В этот день вам стоит задуматься о вашем финансовом состоянии. Сейчас вы можете тратить больше, чем зарабатывайте. Постарайтесь не совершать необдуманных покупок. Лучше заранее составьте список того, что хотите приобрести.

Телец

Ваше здоровье может немного пошатнуться. В последнее время вы употребляете недостаточное количество витаминов и мало дышите свежим воздухом. Попробуйте выйти на короткую прогулку и съесть хотя бы один фрукт в день.

Близнецы

Перед вами открываются удивительные перспективы. Кто-то может сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Будьте готовы сделать шаг в сторону больших перемен.

Рак

Вы сами будете портить себе настроение с самого утра. Не зацикливайтесь на неудачах и неприятностях, тогда негативные вибрации быстрее утихнут. Если будете нагнетать обстановку, рискуете на кого-то сорваться и даже накричать.

Лев

После недавних событий вам нужен отдых. Позвольте себе освободить вечер и провести его наедине со своими мыслями и желаниями. Расслабьтесь и подумайте, чем бы вы хотели заняться дальше. И составьте план действий.

Дева

Ваше очарование в этот день будет на высоте. Вы сможете произвести впечатление на кого угодно, поэтому смело назначайте на эту дату любые встречи. Также можно поговорить с начальством. Возможно, вам повысят зарплату или дадут премию.

Весы

После тяжелого предыдущего дня наконец наступит день отдыха. Любые задачи, в том числе и рабочие, будут даваться вам с легкостью. Главное - не слишком перенапрягайтесь. Если чувствуете, что начинаете уставать, возьмите перерыв.

Скорпион

В поле вашего зрения может появиться человек, который заберет на себя все ваше внимание. Не теряйте голову, иначе можете перестать справляться со многими важными делами. Помните, что все хорошо в меру.

Стрелец

Усмирите своего внутреннего зверя. Сейчас вы можете быть очень агрессивны, и окружающие это обязательно заметят. Вами может руководить практически животная злость, такую сильную эмоцию тяжело контролировать. Но все в ваших силах.

Козерог

В вашей жизни начнется приятный этап. Проблемы будут потихоньку уходить, предыдущие неприятности, беды и огорчения наконец отпустят вас. И вы сможете посмотреть на все вокруг свежим и бодрым взглядом. Улыбайтесь чаще.

Водолей

Вы чувствуете, что начинаете восстанавливать свое эмоциональное равновесие, но пока что многие дела все равно выводят вас из себя. Ничего страшного в этом нет. Просто дайте себе еще немного времени, и не будьте с собой слишком строгими.

Рыбы

Помните сказку про Золушку? Вы сейчас словно Крестная Фея. Кому-то очень нужна ваша помощь, и в ваших силах не просто помочь, но и практически изменить жизнь человека. Постарайтесь сделать все, чтобы поддержать того, кому это необходимо.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Гороскоп на 29 ноября: Девы будут раздражать людей, а Близнецов ждет буря эмоций

Гороскоп на сентябрь: приключения у Водолеев и гордость у Козерогов

Преображение Господне и именины Нонны: какой праздник 19 августа

Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: