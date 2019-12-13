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Гороскоп на 13 декабря: Дев ждут сложные задачи, а у Стрельцов вероятны любовные приключения

пятница, 13 декабря 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 13 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому придется начать действовать, а кого будет раздражать нехватка дел.

Овен

Вы можете наткнуться на напоминание о несбывшихся надеждах и мечтах. Подобные мысли запросто могут погрузить вас в неприятное нервное состояние. Если почувствуете, что настроение вас явно подводит, постарайтесь отвлечься и вернуться к делам немножко позже.

Телец

Тельцам в этот период придется собраться и действовать, вопреки своим внутренним противоречиям. Это время будет непростым, но нельзя полагаться на случай. Все, что дальше последует, зависит только от вас и ваших решений.

Близнецы

Для представителей этого знака наступает время, когда вы начнете видеть перед собой новые горизонты и перспективы. Вероятно, вам предложат повышение, или же вы сами решите заняться каким-то новым интересным проектом.

Рак

Раков будет сильно раздражать отсутствие каких-либо интересных занятий и возможности проявить себя. Вы можете хотеть броситься в какую-то крайность просто из-за скуки. Важно помнить об ответственности и не делать глупостей.

Лев

Займитесь тем, что уже запланировано. Так будет проще потом составить новый список занятий. Не стоит сейчас витать в облаках, лучше скорцентрируйтесь на том, что происходит здесь и сейчас.

Дева

Вас ждут сложные задачи, но вы сможете легко с ними справиться, если проявите смекалку. Обдумайте все свои следующие шаги, чтобы не угодить в ловушку. Задумайтесь, нету ли дел, которые давно пора привести в порядок?

Весы

В этот период близким особенно нужно ваше внимание. Постарайтесь провести время с семьей, работа никуда не убежит. Если есть неотложные дела, выполните их, а уже потом полностью погрузитесь в домашние заботы и общение.

Скорпион

Вас ждут неприятные ошибки и промахи. Вы будете думать, что делаете все верно, но ситуация может резко измениться и ваши планы придется корректировать. Действуйте и мыслите максимально гибк. И не привязывайтесь к одному конкретному восприятию ситуации.

Стрелец

День очень хорош для романтических приключений. Если вы свободны, познакомьтесь с кем-то, кто вам понравится. Если же заняты, устройте себе и своей половине романтическое свидание. А о работе пока можете не думать, она подождет.

Козерог

Только спокойствие сейчас поможет вам удержаться на плаву. Ваши скачки настроения могут серьезно испортить все планы, не поддавайтесь им. Также не стоит реагировать на обидные высказывания посторонних людей. Будьте мудрее.

Водолей

День хорошо подходит для общения, как дружеского, так и на работе. Постарайтесь назначить как можно больше встреч, которые могут положительно сказаться на вашем настроении. Следует прислушиваться к советам от более опытных знакомых, они помогут вам избежать ошибок.

Рыбы

Рыбам сейчас нельзя действовать в спешке. Вы можете поддаться импульсу, этого делать нельзя. Эмоции захлестывают вас со всех сторон, используйте их как источник вдохновения. А на недоброжелателей просто не обращайте внимания.

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