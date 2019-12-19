Гороскоп на 19 декабря: Рыбам можно полениться, а Львам нельзя нести домой негатив

Хотите знать, что вас ждет 19 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет начало нового пути, а кого обойдут стороной позитивные вибрации.

Овен

Звезды обещают вам насыщенный день. Он станет началом интересного нового пути, если вы не побоитесь сделать шаг навстречу неизвестности. Не отказывайтесь от интересных предложений, особенно в работе.

Телец

Позитивные вибрации сейчас захлестывают всех, кроме вас. Это может начать сбивать вас с толку, потому что всеобщее хорошее настроение никак на вас не отразится. Ничего страшного, позже все повернется наоборот.

Близнецы

Сегодня вам стоит быть внимательнее ко всем деталям. Не упускайте из вида никакие подробности. Если прозеваете что-то важное, потом придется об этом пожалеть. Также не бойтесь переспрашивать и советоваться.

Рак

День будет казаться очень долгим, плавным и скучным. Вас даже может начать раздражать такая монотонность. Но помните, что отсутствие новостей - тоже хорошие новости. Не торопите события.

Лев

После утреннего стресса вас ждет приятное завершение дня. Только не несите свой негатив домой, иначе все только накалится еще сильнее. Поговорите с кем-то близким и расскажите, что у вас на душе.

Дева

Перерыв в общении пора заканчивать. Вы давно не разговаривали с кем-то, кого любите. Позвоните или напишите этому человеку прямо сейчас. Если сможете договориться о встрече, поднимете настроение вам обоим.

Весы

Существует вероятность, что в этот день вам захочется отдалиться от семьи. Близкие люди могут начать вас напрягать. Не думайте, что это характеризует вас как плохого человека. Просто всем иногда нужно личное пространство.

Скорпион

Вам будет комфортно в кругу более младших собеседников. Вы сможете почувствовать себя наставником и мудрецом. Интересно, что ваши спонтанные идеи будут действительно правильными, и к ним стоит прислушаться.

Стрелец

В шаге от цели что-то может вам помешать. Не расстраивайтесь из-за случайностей, они специально появляются на вашем пути, чтобы проверить на прочность ваш характер. Действуйте решительно и храбро.

Козерог

Подождите. Не стоит принимать важные решения прямо сейчас. Если пока что вы не уверены, как именно стоит поступить, отложите эту задачу. Или передайте ее кому-то, с кем вы можете быть откровенны.

Водолей

После утреннего спокойствия вас ждет внезапный всплеск. Эмоции могут зашкаливать, как хорошие, так и неприятные. Говорите о своих переживаниях с близкими людьми, они помогут вам принять верное решение.

Рыбы

За этот день вы успеете закончить часть важных дел. Но со всем списком справиться вряд ли получится. Не огорчайтесь. Перенесите что-то на завтра, а что-то вычеркните вообще. Дайте себе немного полениться.

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