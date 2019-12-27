RU  UA  EN

пятница, 27 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 декабря

07:30
Зимы хватит на всех: опубликованы захватывающие фото и видео заснеженных Карпат
07:04
В Казахстане разбился пассажирский самолет: фото, видео и последние данные о жертвах
07:00
Как приготовить дома согревающий грог: пошаговый рецепт и советы
06:30
Гороскоп на 27 декабря: Близнецы могут случайно привлечь внимание, а Водолеям можно выделяться из толпы
06:20
Мокрый снег и дожди: синоптики уточнили прогноз на 27 декабря в Украине
05:05
Под Львовом волчья стая охотилась за добычей и попала в "фотоловушку": в сети ажиотаж
04:15
С минами и гранатами: бойцы ВСУ показали необычную елку на передовой, фото
03:10
Ученые сделали неожиданное заявление о появлении нового вида людей
02:24
Доисторическая любовь: найдены останки древней ящерицы с детенышем, которым сотни миллионов лет, фото
00:10
"Работают" группами и с оружием: в сети показали фото опасных грабителей в Киеве

26 декабря

23:58
Появилась новая яркая фотожаба на поцелуй пенсионерки с российским поездом в Крыму
23:26
В Харькове пьяный водитель устроил крупное ДТП, вылетев на встречку: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гороскоп на 27 декабря: Близнецы могут случайно привлечь внимание, а Водолеям можно выделяться из толпы

пятница, 27 декабря 2019, 06:30
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 27 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто должен прислушаться к организму, а кто может привлечь нежелательный интерес.

Овен

Сегодня вам стоит внимательно слушать свое тело. Оно само подскажет, что ему нужно. Не игнорируйте свое самочувствие и настроение. Сейчас вам нужно поберечь силы и подумать, как удержать свой тонус.

Телец

Не нужно слишком категорично оценивать ситуацию. Все событие не делятся только на плохие и хорошие, у всего всегда есть различные полутона. Лучше не спешить с выводами и оставить тщательный анализ на потом.

Близнецы

В этот день вы можете случайно привлечь к себе нежелательное внимание. Это спровоцирует неловкую ситуацию, из-за которой у вас испортится настроение. Не принимайте все слишком близко к сердцу.

Рак

Вам может показаться, что кто-то из близких ведет себя с вами слишком равнодушно. Возможно, вы чем-то обидели человека, сами того не подозревая. Постарайтесь выяснить, в чем причина внезапного холода.

Лев

Вам может понадобиться помощь в каком-то деле. Не стесняйтесь попросить ее и признать, что вы в чем-то не являетесь экспертом. Новые знания не только помогут вам решить задачу, но и поднимут настроение.

Дева

Не пытайтесь в этот день оказаться в центре внимания. Иначе можете стать объектом неприятных комментариев и даже насмешек. Если же кто-то все-таки сказал в ваш адрес неприятные слова, не реагируйте.

Весы

Отложите любовные эксперименты. Вас манит романтика и дух авантюризма, но объект ваших симпатий намного дальше, чем вам кажется. Не пытайтесь заставить кого-то вас полюбить. Лучше задумайтесь, почему вас не любят самостоятельно.

Скорпион

Вас ждет неприятный эмоциональный всплеск из-за какого-то личного вопроса. Возможно, вам придется столкнуться с недоверием в отношениях. Не обманывайте себя и своего партнера, это никому не принесет пользы.

Стрелец

Если вам нужен надежный партнер в каком-то деле, поищите его среди своих коллег. С друзьями сейчас не стоит решать деловые вопросы, так как это может негативно отразиться на ваших взаимоотношениях.

Козерог

Представители знака, жизнь которых каким-либо образом связана с творчеством, сегодня почувствуют внезапный прилив вдохновения. Не отталкивайте этот порыв и не откладывайте его на потом.

Водолей

Вы можете позволить себе выделяться из толпы. Но только после того, как разберетесь с запланированными делами. Также стоит выбраться куда-то в шумное место, общение с приятными людьми подарит вам заряд энергии.

Рыбы

Ваше здоровье может немного пошатнуться. Возможно, вы почувствуете наступление простуды или другого подобного недуга. Не нагружайте себя делами, если чувствуете себя не лучшим образом.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Гороскоп на 29 ноября: Девы будут раздражать людей, а Близнецов ждет буря эмоций

Гороскоп на сентябрь: приключения у Водолеев и гордость у Козерогов

Преображение Господне и именины Нонны: какой праздник 19 августа

Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: