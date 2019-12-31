Гороскоп на 31 декабря: Близнецам нужно решить конфликт, а Ракам надо последить за окружающими

Хотите знать, что вас ждет 31 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно набраться терпения, а кого ждет небольшой хаос.

Овен

Вас ждут события, способные перевернуть все вверх дном и добавить нотку хаоса в ваш привычный распорядок. Если так случится, не пугайтесь - вы будете в силах со всем справиться. Только не теряйте контроль.

Телец

Логическое мышление сегодня будет сильно хромать. Не опирайтесь на свой разум, в противоречивых ситуациях лучше действуйте сердцем. Также имеет смысл лишний раз перестраховаться и попросить помощи.

Близнецы

После недавнего неприятного разговора у кого-то затаилась на вас обида. Разберитесь с этим конфликтом, даже если вам кажется, что вы вели себя правильно. Груз нерешенных проблем вам сейчас совершенно не нужен.

Рак

Последите за окружающими. Есть вероятность, что за вашей спиной кто-то готовит что-то грандиозное. Если вы боитесь сюрпризов и внезапных новостей, лучше попытайтесь понять, что именно люди собираются организовать.

Лев

Как только вы переступите порог дома, ваше настроение изменится. Поэтому не засиживайтесь на диване. Позвольте себе побыть немного активнее, чем обычно. Также не стоит отказываться от приятных встреч.

Дева

Больших проблем не ждите, а вот мелкие неприятности вполне вероятны. Стоит настроиться на позитивную волну, хотя сделать это будет не просто. Не меняйте курс, вам нужно проявить упорство и сдержанность, иначе успеха не будет.

Весы

Вы сможете открыть в себе новые способности, о которых ранее и не подозревали. Даже дела, которых вы боитесь, будут даваться вам с легкостью. Планы снова придется корректировать, но это не слишком вас огорчит.

Скорпион

Представители этого знака будут действовать очень медлительно. Вы можете многое не успеть, если сами не заставите себя быть немного активнее. В романтических делах лучше сохранять спокойствие, так вы сможете сохранить баланс.

Стрелец

Только терпение сейчас поможет вам разобраться со всеми накопившимися делами. Не спешите и не пытайтесь перехитрить окружающих, вам все равно придется вернуться к тому, с чего вы сейчас начинаете. Не бросайте дела из-за лени.

Козерог

Вы будете добиваться успеха практически во всем, за что бы ни брались. Используйте это время, чтобы разобраться с делами, которые для вас важны. Позитивные вибрации будут поддерживать вас в тонусе до самого вечера, действуйте смелее.

Водолей

Из-за своего упрямства вы будете отрицать, что ваш давний план уже устарел и никуда не годится. Примите реальность и не отворачивайтесь от фактов. Чем быстрее вы адаптируетесь к новой ситуации, тем скорее сможете добиться успеха.

Рыбы

Не стоит заниматься решением трудных задач, особенно финансовых. Вы можете продумать все до мелочей, но сейчас это мало чем поможет. Отвлекитесь, займитесь чем-то приятным и не трудным. Ваше будущее никуда от вас не убежит, не гонитесь за ним.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.