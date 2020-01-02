Гороскоп на 2 января: Раки могут спровоцировать конфликт, а Весов ждут сюрпризы

Хотите знать, что вас ждет 2 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужна дисциплина, а кому не придется решать повседневные задачи.

Овен

Не спешите и не хватайтесь за все дела сразу. Вам нужна дисциплина, а не суета. Постарайтесь спокойно обдумать все планы, составить график. Определитесь, какими делами нужно заняться в первую очередь. Это упорядочит ваш разум.

Телец

Окружающие могут начать сомневаться в ваших достоинствах и заслугах. Скорее всего, вам придется приложить немало усилий, чтобы переубедить всех и показать, что вы можете действовать разумно. Утром стоит расслабиться, это поможет взять себя в руки.

Близнецы

Следуйте за своим вдохновением. Сегодняшний день не требует от вас решения повседневных задач, так что разрешите вашему сознанию отдохнуть, расслабиться и зарядиться позитивной энергией.

Рак

Ваш бескомпромиссный настрой может сбивать других с толку. Также вы можете запросто спровоцировать какой-то конфликт. Лучше не ввязывайтесь в спор, если чувствуете, что не до конца контролируете свои эмоции.

Лев

Внутренние колебания будут мешать принятию правильных решений, а при необходимости быстрых действий вероятность необдуманного шага или прострации сильно возрастет. Отложите важные вопросы на потом. Поберегите свои нервы.

Дева

Сейчас вам не стоит размениваться по пустякам, лучше начать что-то глобальное и грандиозное. В этот день удача и успех на вашей стороне во всех сферах вашей жизни. Возьмите максимум, чтобы получить грандиозные результаты завтра.

Весы

Вас наконец ждут приятные сюрпризы. События сложатся так, что любую ситуацию вы сможете повернуть в свою сторону. Смело назначайте деловые встречи и беритесь за амбициозные проекты. Также сейчас стоит попробовать что-то новое.

Скорпион

У вас может появиться желание поделиться с кем-то хорошим настроением. В таком случае проявите свою заботу к близким, помогите советом или делом. Добрые дела сегодня возвысят вас как в собственных глазах, так и в глазах окружающих.

Стрелец

Помните, что вы сами несете ответственность за свое настроение. Вам может казаться, что все словно сговорились и пытаются вас рассердить. Но, конечно же, все совсем не так драматично и категорично.

Козерог

Для вас это благоприятный день, вы сможете преодолеть любые преграды. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. На любовном фронте вас также ждут успехи и победы, поэтому будьте смелее.

Водолей

Когда будете выходить из дома дважды проверьте, ничего ли вы не забыли. Сейчас вы можете быть очень рассеяны. Лучше продумайте все дела максимально тщательно, чтобы потом не пришлось ничего переделывать по два раза.

Рыбы

В этот день вам лучше отказаться от шумных вечеринок и больших компаний. Скорее всего, активное общение будет вас немного раздражать. Если чувствуете, что не хотите никуда идти, просто скажите об этом прямо. Только не грубите.

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