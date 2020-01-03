Гороскоп на 3 января: Весов ждет сильная конкуренция, а Рыбам придется решать чужие проблемы

Хотите знать, что вас ждет 3 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос.В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно хорошенько отдохнуть, а у кого поменяются планы из-за внезапных новостей.

Овен

Вам придется решать непростые вопросы, которые могут касаться близких людей. Разногласия окружающих окажутся на ваших плечах. Постарайтесь сглаживать углы и действовать так, как советует вам сердце, оно подскажет верный путь.

Телец

Ваша сильная энергетика будет провоцировать других на конфликты. Стоит попробовать побыть одному, так как иначе вашим обидчикам может крепко достаться, это может сказаться в дальнейшем на ваших отношениях.

Близнецы

Неприятные новости могут появиться с самого утра. Их стоит хорошенько обдумать, сделать выводы и только потом решать, как именно действовать. Не полагайтесь на чужие рекомендации и мнения, сейчас вам нужно думать самостоятельно.

Рак

Чем смелее вы будете действовать, тем круче будет ваш результат. Не бойтесь неудач, рвитесь вперед, беритесь за новые задачи. Пусть даже сейчас вам кажется, что вы не готовы к чему-то, но на самом деле ваше будущее в ваших руках.

Лев

Вы можете оказаться на важной встрече, поэтому обратите внимание на свой внешний вид. Помните, что встречают по одежке. Поэтому нужно не только подготовить аргументы и доводы, но и визуально произвести хорошее впечатление.

Дева

Ваши уверенность, работоспособность и активность помогут вам закончить множество разных дел. Главное в это время не слишком раздражайте своим рвением окружающих. Используйте свою энергию в конструктивном, а не деструктивном ключе.

Весы

Вас ждет сильная конкуренция. Не стоит недооценивать своих соперников, они могут оказаться проворнее и опытнее вас. Действуйте оперативно, не давайте себе лениться и бояться. Иначе уступите свое место под солнцем кому-то другому.

Скорпион

Неожиданные новости могут заставить вас отказаться от запланированных дел. Сохраняйте спокойствие и рассуждайте рационально. Дела, которые не получится закончить сейчас, никуда не денутся.

Стрелец

Сейчас вы можете полагаться только на собственный холодный ум. Запомните - только факты, цифры и логика. Эмоции и интуиция сегодня не на вашей стороне. Лучше всего заняться вопросами финансов, составления бизнес-планов и бюджетов.

Козерог

Вы зачем-то будете пытаться самостоятельно усложнить себе жизнь. Если вам скучно, найдите себе более полезное занятие. Эмоциональные бури вас развлекут, но у них обязательно будут последствия.

Водолей

Водолеям нужно как следует отдохнуть. Хоть ваша внутрення энергия и будет вас склонять к бурной деятельности, лучше ее направить на какой-то активный досуг. Иначе состояние рассеянности может внести бардак даже в обычные задачи.

Рыбы

Рыбам придется решать проблемы, которые создали другие люди. Это будет немного раздражать, но в итоге вы сами получите полезный опыт и знания. Не позволяйте своей агрессии портить вам настроение. И не работайте слишком много.

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