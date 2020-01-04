Гороскоп на 4 января: Тельцам нельзя спешить, а Овны привлекут внимание противоположного пола

Хотите знать, что вас ждет 4 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно избегать самокритики, а кто должен довериться интуиции.

Овен

Многие представители этого знака окажутся в центре внимания противоположного пола. Все мужские взгляды будут прикованы к барышням-Овнам. А вот мужчинам стоит быть аккуратнее в материальных делах, финансовое положение сейчас будет нестабильным.

Телец

Не стоит спешить ни в каких делах. Вам может показаться, что запланированные задачи требуют очень активных действий, но помните, что в спешке вы можете наделать ошибок. Лучше дайте себе немного времени, чтобы продумать все детали и сделать все грамотно.

Близнецы

В первой половине дня не стоит заниматься реализацией давних планов. Но ближе к полудню ситуация изменится и время станет благоприятным для любых дел. Уделите внимание здоровью и общению с близкими.

Рак

Для вас это благоприятный день, вы сможете преодолеть любые преграды. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. На любовном фронте вас также ждут успехи и победы, поэтому будьте смелее.

Лев

Избегайте в этот день самокопаний и излишней самокритики. Лучше найдите, за что себя похвалить. Возможны приятные встречи и неожиданные знакомства. Постарайтесь проявить дружелюбие.

Дева

Хороший день для поездок и отдыха. Стоит заняться чтением полезной литературы, саморазвитием, можно отправиться на шопинг. Сделанные в этот период покупки будут долго вас радовать.

Весы

Вам стоит полагаться на собственную интуицию, сейчас она будет сильно обострена. Также займитесь своим здоровьем, в будущем оно может немного пошатнуться. Оставайтесь спокойны и уравновешены.

Скорпион

Возможен серьезный прогресс в рабочей сфере, постарайтесь быть продуктивны и действовать активно. Если чувствуете усталость, сделайте небольшой перерыв, но не откладывайте дела надолго.

Стрелец

Хороший период для того, чтобы завоевать симпатию людей, которые ранее были к вам равнодушны. Также вам будут легко даваться переговоры и публичные выступления. Стоит поработать над своим имиджем, на него сейчас будут часто обращать внимание окружающие.

Козерог

Новые знания будут радовать вас сильнее, чем обычно. Начните читать новую книгу или увлекитесь новым занятием. Также стоит урегулировать режим сна, сейчас вы наверняка ощущаете недосып. Хороший период для новых идей и планов, займитесь ими.

Водолей

Не поддавайтесь негативным порывам своего настроения, они могут огорчить и вас, и ваших близких. Звезды советуют заняться активными делами и уделить время саморазвитию.

Рыбы

У вас получится найти общий язык с коллегами, с которыми ранее вы никак не могли договориться. Стоит заняться сложными делами, они будут даваться вам легче, чем обычно. Благоприятный день для решения давних проблем.

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