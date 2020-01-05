Гороскоп на 5 января: Скорпионов ждут неудачи, а Рыбам нельзя смешивать рабочие и личные дела

Хотите знать, что вас ждет 5 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно помнить об обещаниях, а кого ждут сложные задачи.

Овен

На вашем пути появится немало соблазнов и искушений. Не позволяйте себе лишнего и помните об осторожности. Также стоит обратить внимание на свой организм, сейчас вы легко можете переутомиться.

Телец

В первой половине дня вас ждет какое-то неожиданное событие. Не реагируйте на него слишком эмоционально, иначе можете упустить важную информацию. Переспросите дважды, если что-то не до конца понимаете. И не забывайте о старых обещаниях.

Близнецы

День будет складываться удачно, но вам стоит проявить осторожность. Велика вероятность начала служебного романа. Это может негативно сказаться на вашей репутации.

Рак

Вас ждут сложные задачи, но вы сможете легко с ними справиться, если проявите смекалку. Обдумывайте последующие шаги, чтобы не угодить в ловушку. Задумайтесь, нету ли дел, которые давно пора привести в порядок?

Лев

Ваш творческий потенциал растет, но не стоит забывать о привычных делах и важных задачах. Постарайтесь увлекаться новыми занятиями без ущерба основному ритму. Не стоит также слишком активно рваться вперед, всему свое время.

Дева

Вероятно у вас появится большое количество незапланированной работы. Но внутреннее равновесие поможет вам быстро со всем справиться. Не позволяйте никому портить вам настроение.

Весы

Хороший день для начала нового дела, смело беритесь за новые задачи. Могут возникнуть неожиданные препятствия, особенно на работе, но вы сможете их преодолеть. Важно не опускать руки и действовать.

Скорпион

Сейчас возможны небольшие потери и неудачи. Учитывайте это, принимая важные решения. Крупные покупки совершать можно, но делать это нужно вдумчиво, без импульсов.

Стрелец

День будет удачливым во всех аспектах. Здоровье вас приятно порадует, также начнут осуществляться давние планы. Стоит поддерживать в себе оптимизм. Если сможете настроиться на позитивную волну, удача пробудет с вами еще очень долго.

Козерог

Вы можете легко добиться финансового успеха. Вероятен даже шанс внезапно разбогатеть, но не теряйте голову. Все шаги на финансовом поле следует тщательно обдумывать. И не забывайте о повседневных заботах.

Водолей

Вас ждет большое количество разговоров, как приятных, так и не очень. Включите свои коммуникативные навыки, ваша харизма поможет сохранить авторитет в глазах окружающих.

Рыбы

Не стоит смешивать рабочие и личные взаимоотношения, это может негативно сказаться как на личной жизни, так и на вашей карьере. Стоит уделить время бытовым вопросам и отвлечься от эмоциональных перепадов.

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