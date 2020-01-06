Гороскоп на 6 января: Козерогов ждут неприятности, а Овны могут получить прибыль

Хотите знать, что вас ждет 6 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому улыбнется удача, а от кого мало что будет зависеть.

Овен

Важно не упустить из вида источник прибыли. Если сможете разглядеть свой шанс, будете приятно удивлены. Ваше материальное положение может существенно улучшиться, если вы будете рационально продумывать траты.

Телец

Вы немного преувеличиваете значимость некоторых дел. Отпустите ситуацию, пусть все идет своим чередом. Порадуйте любимого человека, это отвлечет вас от неприятных мыслей. И не бойтесь искренности.

Близнецы

День может оказаться сложным в эмоциональном плане. Вас ждут потрясения, к которым вы можете оказаться не до конца готовы. Не поддавайтесь панике и постарайтесь оценить ситуацию спокойно. Попросите совета у родных людей.

Рак

Вам наконец-то по-настоящему улыбается удача. Улыбнитесь ей в ответ, настройтесь на максимально позитивную волну, и тогда сможете свернуть все горы на своем пути. Белая полоса только начинается, поэтому просто наслаждайтесь.

Лев

На работе от вас сейчас мало что зависит. Все видят в вас исполнителя, а не лидера и творца. Поэтому пока что стоит просто плыть по течению. Ваш звездный час обязательно наступит, но в этот период стоит сконцентрироваться на обычных делах.

Дева

Не проявляйте излишнее упорство, это может спровоцировать конфликты как на работе, так и дома. Вам сейчас кажется, что вокруг одни дураки, но на самом деле проблема кроется в вас самих. Покопайтесь в себе и найдете ключ к решению.

Весы

Вы сможете открыть в себе новые таланты. День принесет важное решение, которое подарит вам новые интересные знакомства и полезные знания. Будьте активны и не давайте никому тормозить ваше развитие.

Скорпион

Это хорошее время для работы с любыми бумагами. Но проблемой может стать то, что вам будет непросто сосредоточиться. Постарайтесь не браться за несколько задач одновременно, так вам будет легче все закончить и не наделать ошибок.

Стрелец

День будет спокойным и размеренным. Для успеха вам придется поработать, но не нужно будет слишком перетруждаться. Это хорошее время для планирования отпуска и поездок. Если вы можете себе позволить взять дополнительный выходной, сделайте это.

Козерог

Сейчас неприятностей избежать не получится, стоит быть к этому готовым. Проявите выдержку и упорство, тогда быстрее разберетесь с новыми задачами. Скоро ваши дела пойдут на лад, но сейчас придется потерпеть и набраться мужества.

Водолей

Вам стоит пересмотреть свое финансовое положение. Может казаться, что все под контролем, но в случае незапланированных трат вы рискуете остаться практически ни с чем. Посчитайте прибыль и продумайте предстоящие покупки.

Рыбы

Вероятно зарождение новых отношений или восстановление давних связей. У представительниц прекрасного пола возможны неожиданные встречи. А вот мужчинам-Рыбам стоит внимательно смотреть за своими возлюбленными.

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