Гороскоп на 11 января: Овнам нужно отпустить страхи, а Львов ждут перепады настроения

Хотите знать, что вас ждет 11 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя ругаться, а кого ждет удача.

Овен

В этот день вам стоит отпустить все свои страхи. Вы можете переживать, что с чем-то не справляетесь, но помните, что это только ваши эмоции. На самом деле, все гораздо лучше, чем вам кажется. Нужно просто это заметить.

Телец

В вашем окружении может появиться человек, с которым позже вас будет связывать какое-то интересное дело. Присмотритесь и подумайте, стоит ли соглашаться на авантюру. Если уверены в своих силах, действуйте решительно.

Близнецы

Вас ждет удача. Вы даже можете что-то выиграть, поэтому не бойтесь рисковать. Позитивные вибрации сильно влияют на представителей этого знака. Отвлекитесь от скучных задач, это поможет настроиться на нужную волну.

Рак

Недоброжелатели сегодня будут особенно активными, но вы сможете дать им отпор. Не бойтесь говорить то, что думаете. Но соблюдайте вежливость, иначе можете испортить себе репутацию.

Лев

Вероятны резкие перепады настроения. Не срывайтесь на своих близких, они не виноваты в ваших негативных эмоциях. Также обратите внимание на советы ваших коллег. Сейчас они вам очень пригодятся.

Дева

В этот день вы можете чувствовать легкое беспокойство. Это связано с перепадами эмоционального фона. Не воспринимайте свои мысли слишком серьезно. Сейчас ваши переживания не основаны ни на чем реальном.

Весы

Помните, недавно вы кому-то что-то пообещали? Нужно постараться выполнить это как можно скорее, иначе позже груз ответственности не даст вам активно действовать. В семейных делах стоит вести себя максимально мудро.

Скорпион

Здоровье может немного вас подвести. Не рискуйте и старайтесь не работать слишком много. Иначе ваш ресурс не выдержит нагрузок. Помните об отдыхе, режиме сна и здоровом питании.

Стрелец

Ваша агрессия сейчас может помочь добиться хороших результатов. Но только в том случае, если вы будете использовать ее грамотно. Избегайте ссор и старайтесь работать максимально продуктивно.

Козерог

Ваше настроение напрямую зависит от ваших близких. А они, в свою очередь, сейчас будут приятно вас удивлять. Держите позитивную волну. Скоро вас ждет интересное приключение.

Водолей

Не думайте о том, чего пока не смогли добиться. Вам нужно работать над собой и стремиться к своим целям, но грызть себя за то, что вы пока не получили желаемое - глупо. Отпустите ситуацию.

Рыбы

В этот день велика вероятность конфликтов. Не провоцируйте никого на скандал, иначе сами окажетесь в очень неприятной ситуации. А вот здоровье сегодня может наконец улучшиться. Это поможет вам накопить силы.

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