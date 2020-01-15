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Гороскоп на 15 января: Девам противопоказаны авантюры, а Скорпионам нельзя реагировать на провокации

среда, 15 января 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 15 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно поберечь свое здоровье, а кто должен будет отстаивать свои интересы.

Овен

Сейчас вам очень нужна эмоциональная стабильность. Чем спокойнее вы будете на все реагировать, тем быстрее решатся все проблемы, как професииональные, так и семейные. Выпейте травяной чай и не злоупотребляйте кофеином.

Телец

В этот день вам стоит поберечь здоровье. Сейчас вы склонны к различным вирусам, поэтому внимательно отнеситесь к своему организму. Прислушайтесь к себе, если что-то не так, не откладывайте решение этой проблемы.

Близнецы

Вам придется отстаивать свои позиции и убеждения. Помните, что правда на стороне того, кто владеет достаточным количеством информации и аргументов. Не пытайтесь надавить на собеседников силой, помните о дипломатии.

Рак

Сегодня вас ждет множество неотложных дел, из-за чего к вечеру возможен значительный упадок сил. Поберегите свою энергию, делайте перерывы между задачами. Не пытайтесь закончить все сразу, лучше позволяйте себе отдыхать.

Лев

Вероятно, в этот день вам придется много общаться. На работе и дома все будут ждать от вас какой-то информации, это может немного напрягать, но ваши коммуникативные способности помогут быстро со всем разобраться.

Дева

Сейчас вам нельзя браться за сомнительные дела и различные авантюры. Не соглашайтесь выполнять какую-либо работу, если не уверены на 100 процентов, что это правильное дело. Обманы и хитрости сейчас только навредят.

Весы

Можете вложить деньги в обустройство своего жилья или начать ремонт. Это хороший период для любых финансовых дел, особенно тех, которые каким-либо образом касаются семьи и дома.

Скорпион

Вам стоит сохранять спокойствие и не реагировать на попытки спровоцировать вас на конфликт. Кто-то может словно специально пытаться вывести вас из равновесия. Вы ведь не хотите, чтобы у него это получилось, верно?

Стрелец

Сейчас вам нужно внимательно следить за своим организмом, чтобы не упустить начало болезни. Если чувствуете слабость, повышение температуры, сонливость - сразу же обратитесь к врачу или примите лекарства. Не откладывайте здоровье на потом.

Козерог

Стоит сдерживать свои порывы в работе, иначе вас могут нагрузить лишними задачами. Не старайтесь взять на себя задачи всех работников вокруг, пусть у других тоже останутся какие-то дела.

Водолей

Вам не стоит быть слишком активными, будьте аккуратны в своем желании постоянно находиться в движении. Вы можете чувствовать повышенную импульсивность, сдерживайте свои эмоции, чтобы они вам не навредили.

Рыбы

В этот день вам особенно вредно волноваться, это может негативно отразиться на физическом здоровье. Любые неприятные переживания могут начать сказываться на вашем организме, поберегите свои нервы и свое тело.

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