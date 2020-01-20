Гороскоп на 20 января: Стрельцам нужно оторвать себя от дивана, а Козерогам нельзя поддаваться своим страхам

Хотите знать, что вас ждет 20 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому можно начать планировать отпуск, а кто должен отвлечься от любовных переживаний.

Овен

На сегодня не нужно планировать уборку и другие подобные дела. У вас просто не хватит на все это сил и энергии. Лучше отложите домашние задачи на потом, а сейчас сконцентрируйтесь на запланированной программе.

Телец

Вы можете чувствовать неуверенность из-за желания попробовать что-то новое. Отгоняйте от себя все сомнения и просто идите вперед. Как говорится, пусть случится то, что должно случиться. Вас ждет важный опыт.

Близнецы

Не нужно пытаться успеть все и сразу. Вы ведь не можете разорваться и находиться в двух местах одновременно. Ничего страшного не произойдет, если вы просто выберете более важные задачи, оставив второстепенные на потом.

Рак

Ваш партнер может что-то от вас скрывать. Но не спешите начинать скандал и устраивать расследование. Очень может быть, что вам пока не нужно видеть то, что от вас прячут. Наберитесь терпения и получите больше, чем ожидаете.

Лев

Закройте какой-то пункт своего плана. Подумайте, какое дело вы можете завершить уже прямо сегодня, и сделайте это. Также стоит задуматься о предстоящих проектах. Возможно, вам стоит заранее спланировать свой отпуск.

Дева

Перед важными делами постарайтесь успокоиться. Вам пригодится размеренное мышление. Сейчас вы не будете особо сильно влиять на ход событий, но многие ваши действия отразятся на дальнейших планах других людей.

Весы

Вспомните о делах, которые планировали сейчас закончить. Важно вовремя выполнить все, что нужно, иначе люди могут на вас обидеться или даже разочароваться. Не берите денег в долг без крайней нужды.

Скорпион

Поставьте на паузу свои романтические переживания. От них сейчас все равно мало толку. Лучше займитесь важными делами или домашней работой. Также вам будет полезно куда-то выплеснуть свою энергию.

Стрелец

Вам надо заняться какими-то делами, но вы никак не можете заставить себя встать с дивана. Не стоит ждать знака свыше, возьмите себя в руки самостоятельно. Если вам не хватает мотивации, вспомните, к чему вы стремились раньше.

Козерог

Не идите на поводу у собственных страхов. Сейчас ваша неуверенность в себе обусловлена только боязнью перемен. Сегодня вам могут сделать интересное предложение, не спешите отказываться, пока не продумали все детали.

Водолей

За вашей маской самоуверенности в этот день будет просматриваться большое количество комплексов. Это нормально, ведь каждый из нас иногда сомневается в своих силах. Но не позволяйте себе думать, что вы в чем-либо хуже других.

Рыбы

На горизонте могут появиться новые перспективы. Также в этот день вам стоит уделить внимание домашнему очагу. Ваши близкие нуждаются в вашем внимании, не забывайте об этом.

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