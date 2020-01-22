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Гороскоп на 22 января: Львов ждут перепады настроения, а Девам пора приниматься за дела

среда, 22 января 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 22 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет приятный сюрприз, а кого будут раздражать близкие люди.

Овен

В вашем окружении есть кто-то, кто ведет себя как ребенок. Этому человеку может быть нужна ваша помощь. Постарайтесь поговорить и выяснить, что происходит. И, если увидите какую-то нестабильность, предложите свое плечо.

Телец

Позвольте себе побыть ребенком и поверить в чудеса. Это поможет зарядиться позитивной энергией и набраться сил. Совсем скоро вам понадобится этот заряд.

Близнецы

Сегодня вами будет руководить зависть. Вы можете начать ревновать своего партнера, или злиться из-за чьих-то успехов. Постарайтесь отогнать от себя подобные мысли. Если не вышло, заставьте эти эмоции быть вашим стимулом к развитию.

Рак

Ваши близкие могут начать вас раздражать. Но не нужно реагировать на все слишком агрессивно. Постарайтесь понять людей вокруг. У них ведь тоже могут быть различные перепады настроения.

Лев

Всего за несколько часов ваше настроение может измениться. Сначала вы будете чувствовать себя на высоте комфорта и позитива, а потом вдруг поймете, что все вокруг вас раздражает. Как с этим бороться? Перетерпеть. И съесть что-то вкусное.

Дева

Пора приниматься за дела. Вам не хочется начинать новый рабочий этап, но от него никуда не денешься. Если очень хочется отойти от дел на какое-то время, постарайтесь выбить себе пару дней отпуска.

Весы

Вредные привычки могут начать вам надоедать. Вы можете чувствовать, как они давят на вас, влияют на ваше самочувствие и настроение. Если такое происходит, просто откажитесь от них. Хотя бы на один день. И сразу почувствуете разницу.

Скорпион

Не надо слишком остро реагировать на события и новости. Вы эмоциональный человек, и сейчас это может вам мешать. Постарайтесь не тратить свою энергию на дела, которые никак от вас не зависят.

Стрелец

Вы можете случайно влезть в интриги. Вам захочется влезть в какую-то авантюру, или принять участие в обсуждении какого-то секретного плана. В любом случае, не прикасайтесь к вещам, которые кажутся подозрительными. Ваша интуиция пытается вас обезопасить.

Козерог

После обеда вас ждет приятный сюрприз. Он может быть небольшим, поэтому постарайтесь его разглядеть. Обратите внимание на то, как к вам относятся ваши коллеги. Если почувствуете холод, попробуйте как-то разрядить обстановку.

Водолей

Вас может потянуть на азарт. Это может выражаться как в тяге к каким-то играм или спорту, так и в сильном желании кому-то доказать свою правоту. Оставьте свое мнение при себе, если ваш собеседник не хочет его слышать. Так вы сэкономите свои же нервы.

Рыбы

Постарайтесь сегодня внимательно последить за тем, как с вами общаются окружающие. Сейчас возможны конфликты и неприятные беседы. Но только в том случае, если вы не сможете заранее принять меры.

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