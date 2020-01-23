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Гороскоп на 23 января: Водолеи придумают себе трудности, а Рыбам нельзя искать приключения

четверг, 23 января 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 23 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно побыть наблюдателем, а кто должен говорить то, что думает.

Овен

Вам необходим здоровый сон. Позвольте себе лишний час поваляться в кровати под любым предлогом. Это положительно повлияет не только на ваше настроение, но и на вашу продуктивность. Также ваш организм начнет чувствовать себя гораздо лучше.

Телец

Не сравнивайте себя с другими. Да, наверняка кто-то справляется с чем-то лучше или делает что-то, что у вас пока не получается. Но в обратную сторону все работает точно так же - вы во многом гораздо сильнее и успешнее многих других.

Близнецы

Переставайте ругать себя за низкую продуктивность. Вы чувствуете упадок сил, это очень рапространенное явление. Позвольте себе выдохнуть, прийти в себя и настроиться на новые приключения.

Рак

Понаблюдайте за обстановкой вокруг вас. Позвольте событиям просто идти своим чередом и посмотрите, что будет происходить. Так вам будет легче понять, как нужно поступать дальше.

Лев

Не бойтесь говорить людям прямо, что вы думаете и чувствуете. Далеко не всегда нужно сглаживать углы и пытаться подбирать мягкие слова. Если чувствуете, что хотите выразить свои эмоции, делайте это. Конечно, избегая хамства.

Дева

Вам кажется, что люди вокруг не ценят вашей заботы, внимания и попыток помочь. На самом деле, вы просто не видите полной картины. Не пытайтесь залезть кому-то в голову.

Весы

Постарайтесь заняться своим здоровьем. Если почувствуете недомогание, сразу же отправляйтесь домой или к врачу. Не перегружайте свой организм. Также нужно помнить о том, что режим сна и питания придумали не просто так.

Скорпион

В вашем окружении появится человек, который может стать для вас хорошим другом. Не бойтесь открыться и поделиться чем-то искренним. Если сможете найти общий язык, получите надежную поддержку и опору.

Стрелец

Если вам хочется заняться чем-то новым, постарайтесь составить список дел, которые вам интересны. Начать что-то свежее можно прямо сегодня. Но помните, что сначала нужно разобраться с запланированными делами.

Козерог

Поберегите свои нервные клетки. Если вас будет раздражать кто-то или что-то, просто отойдите в сторону. Не спорьте с дураками, им вы все равно ничего не докажете, а себе настроение испортите.

Водолей

В этот день вы можете столкнуться с неожиданными трудностями. Большая часть проблем в вашей голове будет появляться из-за вашего собственного упрямства. Прислушайтесь к окружающим, они пытаются донести до вас важную информацию.

Рыбы

Не ищите приключений на свою голову. В этот день вам обязательно нужно соблюдать осторожность во всех делах. И действовать аккуратно. Иначе вы рискуете потерять больше, чем заработали.

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