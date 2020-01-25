Гороскоп на 25 января: Раки будут жить в мечтаниях, а Стрельцам пора сделать перерыв

Хотите знать, что вас ждет 25 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут преграды, а кому нужно перестать себя оправдывать.

Овен

На вашем пути может появиться неожиданное препятствие. Вы сами можете решить, что с ним делать - переступить, сломать или обойти дальней дорогой. Но помните, что решение повлияет на дальнейший ход событий.

Телец

Домашними делами можно заняться и позже, а вот рабочие задачи нельзя откладывать на потом. Постарайтесь как можно скорее разобраться со всем, что запланировано. Так вы сэкономите немало времени и сил.

Близнецы

Хватит искать себе оправдания. Ваше агрессивное поведение не является чьей-либо виной. Оно говорит только о том, что вы не стараетесь держать себя в руках. Пора успокоиться, иначе скоро вы начнете терять репутацию и важных людей.

Рак

Вы живете, словно в сказке. Ваше сознание наконец может свободно летать, ничто не тянет его на дно. Это хороший период для любых новых занятий. Также стоит уделить время домашнему очагу и близким людям.

Лев

Проанализируйте свои желания. Так будет проще понять, за какие дела нужно браться в первую очередь. Вам хочется успеть все и сразу, но лучше заниматься своими планами постепенно.

Дева

В вашей жизни совсем мало красок. Вы сами загоняете себя в серость и темноту. Отвлекитесь от негатива, не давайте хандре тянуть вас на дно. Чтобы было проще отвлечься, поговорите со своими друзьями.

Весы

Ветер перемен несет вам приятную новость. Это событие может как окрылить вас, так и совершенно выбить из колеи. Дышите медленно, думайте и старайтесь действовать рационально.

Скорпион

Ваш любимый человек может начать действовать не совсем разумно. Не злитесь и не пытайтесь ругаться, лучше возьмите на себя роль советчика и друга. Так вы быстрее стабилизируете ситуацию.

Стрелец

Вам стоит сделать перерыв в рабочих делах. Завершите запланированные задачи и просто дайте себе отдохнуть. Не стройте планы, не составляйте списки. Поживите для себя, не задумываясь о том, как "надо".

Козерог

Переключиться с работы на личную жизнь бывает не так уж и просто. Но вам сейчас очень нужно это сделать. Отбросьте важные дела и серьезные переговоры. Гораздо важнее в этот период уделить внимание своим чувствам.

Водолей

Веселье может прятаться в самых обычных вещах. Попробуйте просто его заметить. Очень часто мы забываем радоваться простым мелочам, а ведь именно они делают нашу жизнь неповторимой.

Рыбы

Планирование и организация - ваши лучшие друзья. Но даже лучшим друзьям иногда нужно от вас отдыхать. Не пытайтесь снова начать все контролировать, лучше плывите по течению. И посмотрите, куда оно вас приведет.

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