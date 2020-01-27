Гороскоп на 27 января: Близнецам не придется скучать, а Рыбы могут влезть в серьезный конфликт

Хотите знать, что вас ждет 27 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто погрузится в свои переживания, а кому будет легко общаться с людьми.

Овен

Овны могут очень глобально погрузиться в собственные эмоции и переживания. Этот период будет благоприятным для того, чтобы разложить внутри себя все по полочкам. Но будьте внимательны, вы можете начать закрываться от людей.

Телец

Вы терпеливы, но теряете над собой контроль. Любые вопросы, касающиеся романтических отношений, будут сбивать вас с толку и заставлять злиться. Постарайтесь просто избегать внезапных всплесков эмоций, чтобы ни на кого не сорваться.

Близнецы

Скучать Близнецам точно не придется. День будет наполнен самыми разными сюрпризами и впечатлениями, поэтому вам будет некогда думать о рутине. Позвольте себе отдаться вихрю приятных эмоций и просто насладитесь этим днем.

Рак

Вам будет легко общаться с людьми, ведь весь негатив вы уже успели выплеснуть. Это поможет балансировать и находить правильные решения во всех возникающих ситуациях. Не забывайте улыбаться.

Лев

День для Львов будет наполнен огорчениями и разочарованиями. Вас могут подвести те, на кого вы особенно рассчитываете, работы может оказаться больше, чем планировалось, даже погода может застать вас врасплох. Действуйте осторожно.

Дева

Вам придется отказаться от каких-то интересных занятий, чтобы закончить рутинные дела. Это будет не слишком приятно, но зато вы не оставите на себе груза обязательств. Не ленитесь, это пойдет вам на пользу.

Весы

Сделки, назначенные на этот день, скорее всего завершаться в вашу пользу. А вот дома вас ждут недоговорки. Не удивляйтесь, если окажется, что ваши близкие что-то от вас скрывают.

Скорпион

Вы будете чувствовать себя как на иголках. Скорпионы найдут миллион поводов для беспокойства. Комично то, что практически ни один из них не будет реальным. Не выдумывайте себе проблемы, это никак не поможет вам разобраться с делами.

Стрелец

Вы можете пережить сильное романтическое потрясение, оно вдохновит вас на поступки и яркие свершения. Стрельцам даже может захотеться кардинально сменить имидж. Действуйте. Сейчас перемены будут служить для вас источником силы.

Козерог

Сейчас вам будет комфортно только в компании какого-то одного человека, остальные будут мешать и раздражать, даже искренне желая помочь. Оградите себя от лишнего общения, чтобы никого не обидеть.

Водолей

Проявляйте инициативу, действуйте по своему плану. Окружающие хотят вам помочь, но не совсем понимают, что именно от них требуется. Или объясните себя, или делайте все самостоятельно.

Рыбы

Рыбы запросто могут вляпаться в серьезный конфликт. Сейчас буквально со всех сторон в вас будут лететь самые различные провокации, постарайтесь не поддаваться. Если же ссора все-таки произойдет, держите себя в руках, иначе будет сильный скандал.

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