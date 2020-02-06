Гороскоп на 6 февраля: Девам нужно поберечь здоровье, а Стрельцов ждут интересные дела

Хотите знать, что вас ждет 6 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому не нужно начинать ничего нового, а кого ждут сплошные проблемы и неприятности.

Овен

Вам многие завидуют, и не без причины. Вы стали уверены в себе, вы хорошо выглядите и добиваетесь видимых успехов на работе. Это вызывает злость и неприятие у недоброжелателей. Будьте внимательны, они могут строить вам козни.

Телец

Не стоит браться за кардинально новые дела, лучше подумайте, как разнообразить то, что у вас уже есть. Если хочется перемен, измените к лучшему уже имеющуюся ситуацию. Не всегда полная смена декораций меняет картину происходящего.

Близнецы

Нужно хорошенько задуматься о событиях своего прошлого. Проанализируйте собственные поступки, их последствия, подумайте, как вам не повторить свои ошибки. И только после этого действуйте и принимайте какие-либо решения.

Рак

Не цепляйтесь за старые привычки. Если не начнете что-то новое, если ничего не измените, не сможете добиться целей. Вы сами тянете себя на дно, груз старых взглядов не дает вам идти вперед. Задумайтесь об этом и сделайте выводы.

Лев

У представителей этого знака весь день будет идти наперекосяк. Все, за что вы беретесь, словно само разваливается. Так бывает из-за сильного влияния негативных вибраций. Вам нужно расслабиться и позволить своему разуму напитаться позитивной энергией.

Дева

Поберегите свое здоровье, пройдите врачей, если давно собираетесь это сделать. Не лишним будет провести плановый осмотр организма. Также стоит пить больше воды и исключить кофеин и сигареты. Ваше тело просит позаботиться о нем.

Весы

Следуйте ранее продуманному плану. Многие могут не одобрить ваших решений, но вам стоит проявить стойкость и донести свою точку зрения. Наберитесь терпения, великие дела не делаются мгновенно. И не забывайте иногда отдыхать и отвлекаться.

Скорпион

Ваши обманы могут легко раскрыться. Даже если вы соврали о чем-то незначительном, люди могут узнать правду и потерять к вам доверие. Лучше расскажите обо всем сами, пока не попались на горячем. Так вы сохраните образ порядочного человека.

Стрелец

Стрельцов ждет множество интересных и сложных дел. Вам точно будет не скучно, но и нервы придется немного потратить. Не обращайте внимания на собственную неуверенность в своих силах, вы сейчас сами себя пытаетесь сбить с пути.

Козерог

Не верите кому-то? Поговорите с этим человеком, а не устраивайте слежку в стиле Шерлока Холмса. Если близкий человек узнает, что вы копались с его вещах или читали его переписки, он станет относиться к вам совсем иначе.

Водолей

Не сравнивайте себя ни с кем, это только еще сильнее укрепляет вашу неуверенность. Лучше подумайте, как вам стать лучше в делах, которые вы и так хорошо умеете. Таким образом вы добьетесь успеха. А вот лишняя самокритика вас затянет на дно.

Рыбы

Для вас этот день будет благоприятным для общения и рабочих встреч. Также не лишним будет пообщаться со старыми знакомыми, вам не помешает мнение со стороны. Попросите совета у тех, в ком видите авторитет, это поможет разобраться в важном деле.

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