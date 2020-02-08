Гороскоп на 8 февраля: Весов ждут неловкие ситуации, а Рыбам нельзя давать себе грустить

Хотите знать, что вас ждет 8 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет улучшение финансового положения, а кто должен доверять внутреннему голосу.

Овен

Овны могут очень глобально погрузиться в собственные эмоции и переживания. Этот период будет благоприятным для того, чтобы разложить внутри себя все по полочкам. Но будьте внимательны, вы можете начать закрываться от людей.

Телец

В этот период вам может захотеться одиночества. Люди могут начать вас сильно напрягать, если такое произойдет, позвольте себе просто дистанциироваться. Так будет лучше для всех.

Близнецы

В первой половине дня не предвидится резких скачков, можете запланировать на это время решение повседневных дел. Также в это время не желательно обсуждать планы на будущее, лучше отложить подобное планирование на завтра.

Рак

Ваше финансовое положение улучшится, причем это может произойти совершенно неожиданно. Чтобы избежать скуки стоит отправиться в поездку. Также новые знакомства принесут вам пользу и позитивное настроение.

Лев

Хорошее время для выполнения задач, которые вы давно наметили, но никак не могли завершить. Также сейчас нужно смело браться за абсолютно новые дела, интуиция сейчас вас не подведет. Доверяйте внутреннему голосу.

Дева

Сейчас вам стоит быть внимательными к своему окружению, обратите внимание на скрытые мотивы ваших коллег и знакомых. Возможно, кто-то пытается использовать вашу доброту в корыстных целях.

Весы

Вероятны неприятные или даже неловкие ситуации. Ваша искренность сейчас может раздражать окружающих, а кого-то она даже ранит. Разберитесь сначала в себе, и только потом рассказывайте другим о своих переживаниях.

Скорпион

Сейчас у вас есть шанс что-то серьезно изменить в рабочей сфере. Также можно попробовать наладить дела на личном фронте, но будьте готовы к серьезной работе над ошибками. У Скорпионов-везунчиков будет шанс получить работу мечты.

Стрелец

Ваши финансовые дела наконец пойдут вверх. Хороший период для продумывания и совершения покупок, как повседневных, так и крупных. Все, что вы сейчас вложите в долгосрочные проекты, окупится со временем.

Козерог

Вы можете сильно устать в этот день, но силы будут потрачены не зря. Вам удастся решить большое количество накопившихся задач, если вы сможете заставить себя ударно поработать. После этого лучше взять дополнительный выходной.

Водолей

Хорошее время для больших перемен. Изменения в личной жизни, смена профессиональной деятельности, ремонт, переезд - все это стоит начать именно сейчас. Но не спешите и продумайте все детали, чтобы не пожалеть о своих решениях.

Рыбы

Переговоры будут проходить плодотворно. Но не обойдется без трудностей. Вы достойно с ними справитесь благодаря позитивному взгляду на ситуацию. Не позволяйте себе грустить, в хорошем настроении вы сможете достичь желаемого.

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