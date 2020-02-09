Гороскоп на 9 февраля: Девам будут пытаться угодить, а Водолеям стоит отложить некоторые дела

Хотите знать, что вас ждет 9 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно быть решительнее, а кого ждет выход из кризиса.

Овен

Наберитесь решимости и не бойтесь ответственности. Внимательно изучите порученные вам дела, иначе можете провалить даже самые простые задачи. В эмоциональном плане, день будет полон противоречий. Не держите все внутри.

Телец

Будьте осторожны, как морально, так и физически. В этот день велика вероятность получить травму. Поберегите себя и не занимайтесь ничем опасным. Лучшим решением будет побыть дома или в офисе, не нагружая себя тяжелой работой.

Близнецы

Это время насыщено интересными и сложными событиями. Если нужно, обратитесь за помощью к людям более опытным и рассудительным, они подскажут верные решения. В любовной сфере вас ждут недоразумения, постарайтесь объяснить себя.

Рак

У Раков вероятен выход из кризисной ситуации. Несмотря на большое количество различных испытаний, вы сможете достойно справиться с поставленными задачами. Если проявите сильные стороны вашего характера, сможете добиться желаемого авторитета.

Лев

Если вы хотели изменить свой образ жизни, стоит начать сейчас. Откажитесь от вредных привычек и займитесь своим здоровьем. И не перенапрягайтесь, ваш организм сейчас нуждается в перезагрузке и достаточном количестве отдыха.

Дева

Ваши надежды оправдаются очень неожиданно и приятно. Также многие будут стараться вам угодить, даже ваши капризы будут легко сходить вам с рук. Но не позволяйте себе начинать вести себя нагло.

Весы

Сейчас вам не стоит тратить свою энергию на небольшие неприятности или вещи, от вас не зависящие. Вокруг происходит масса хороших событий, но вы не замечаете их из-за зацикленности на плохом. Откройте глаза и вы сразу увидите, как положительно все складывается.

Скорпион

Вам хочется приключений, поэтому вы можете совершать поступки, которые обычно вам не свойственны. Извлеките из этого полезный опыт и знания, и постарайтесь не наломать дров. Хорошей идеей будет смена имиджа, но будьте готовы к неожиданному результату.

Стрелец

Для вас наступает плодотворный период, постарайтесь воспользоваться этим, чтобы закрыть давние дела и добиться успеха в новых начинаниях. На любовном фронте все будет не слишком гладко, но вам удастся разобраться с накопившимися проблемами.

Козерог

Решение финансовых вопросов сейчас будет даваться вам легко. Разберитесь с долгами и планированием трат, это поможет избежать неприятностей в дальнейшем. Если вы считаете, что сейчас стоит поэкономить, посчитайте все и разберитесь, как получить необходимое.

Водолей

В этот день все будет казаться слишком сложным. Рабочие вопросы будут даваться вам тяжело, то же самое будет происходить и на личном фронте. Постарайтесь не нервничать и отложить дела, которые не требуют срочного вмешательства.

Рыбы

Хороший день для решения рабочих вопросов, подписания контрактов, обсуждения новых проектов. Даже если никто не верит в успех какого-либо вашего дела, не сдавайтесь. Позже вы на деле докажете людям свою правоту.

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