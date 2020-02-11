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Гороскоп на 11 февраля: Львам нужно действовать благоразумно, а Скорпионам нельзя разрывать контакты

вторник, 11 февраля 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 11 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет внезапный интерес с чьей-то стороны, а кому не стоит слишком увлекаться любовными делами.

Овен

Откройте свое сознание для изучения и познания чего-то нового. Не бойтесь идти на решительные меры, в ваших силах изменить будущее. Не нужно зацикливаться на обычных делах, займитесь чем-то, чего боитесь.

Телец

Вашей жизненной дорогой сейчас управляет сама Судьба, поэтому просто не мешайте ей. Положитесь на интуицию и отпустите руль, ваши ноги сами приведут вас именно туда, куда вам нужно. Внутренний голос сейчас будет мудрее вашего разума, слушайте его.

Близнецы

Любовь будет манить вас со всех сторон. Но не позволяйте ей полностью завладеть вашим вниманием. Романтические порывы могут стать прекрасным мотиватором, но только в том случае, если вы будете их контролировать.

Рак

День будет непростым, но вам удастся справиться с поставленными задачами. Вы сможете реализовать задуманное, так как вам помогут не только старые друзья, но и новые знакомые. Не стесняйтесь просить совета или обращаться за помощью при необходимости.

Лев

Действуйте благоразумно. Импульсные решения - опасная игра, она может как резко поднять вас на вершину, так и утащить на самое дно. Не теряйте голову, холодный разум поможет вам удержать равновесие.

Дева

Первая половина для будет неприятной во всех аспектах. Вы никак не можете повлиять на ситуацию, поэтому эту бурю нужно просто переждать. Уже к обеду все начнет налаживаться само собой.

Весы

Вера в собственные силы - прекрасный союзник, но не стоит путать ее с самоуверенностью. Вы не всегда действуете правильно, как бы вам ни хотелось так думать. Прислушайтесь к тому, что говорят вам окружающие.

Скорпион

Вам может захотеться избавиться от накопившегося негатива. Постарайтесь выплеснуть энергию в положительное русло, не травмируя окружающих. Не стоит разрывать старые контакты, также важно избегать конфликтов.

Стрелец

Сезонная депрессия начинает вас догонять. Чтобы удержать в тонусе тело и разум постарайтесь не перегружать себя рабочими задачами. Также стоит почаще бывать на улице, устраивайте короткие прогулки хотя бы один раз в день.

Козерог

Для вас день будет наполнен контрастными переживаниями. Вам может показаться, что все идет совсем не так, как нужно. Но помните, что ваши мысли не всегда несут истину. Стоит прислушаться к советам мудрых людей.

Водолей

В вашем окружении появился кто-то, кто проявляет к вам очень сильный интерес. Правда, пока не ясно, что именно является причиной такой заинтересованности. Вариантов может быть два: кто-то или влюбился в вас, или хочет вашей помощи.

Рыбы

После недавней ссоры в вашей душе поселился неприятный груз. Облегчите свое настроение, для этого всего лишь нужно улыбнуться тому, с кем у вас произошел конфликт. Этот человек может быть очень полезен вам в будущем.

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