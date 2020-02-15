Гороскоп на 15 февраля: Раков ждет стресс, а Девам нельзя смешивать рабочее и личное

Хотите знать, что вас ждет 15 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет финансовое улучшение, а кого приятно порадует здоровье.

Овен

Звезды обещают вам финансовое улучшение, стоит воспользоваться этим во благо близких людей. Сделайте подарок кому-то из родных и друзей, это положительно скажется на вашем собственном настроении. Также велика вероятность полезных знакомств, поэтому будьте приветливы и общительны.

Телец

В этот день вам будет нехватать уверенности в себе. Внутренние колебания будут мешать принятию правильных решений, а при необходимости быстрых действий вероятность необдуманного шага или прострации крайне велика. Звезды советуют вам сохранять спокойствие и отложить ответственные вопросы на потом.

Близнецы

День будет удачливым во всех аспектах. Здоровье вас приятно порадует, также начнут осуществляться давние планы. Стоит поддерживать в себе оптимизм. Если сможете настроиться на позитивную волну, удача пробудет с вами еще очень долго.

Рак

Весь день вас может не покидать ощущение стресса. Поэтому сейчас вы будете особенно конфликтны. Учитывайте это в общении с людьми, ведь вас легко будет выбить из колеи и спровоцировать на скандал.

Лев

День пройдет для Львов спокойно. Возможно появится желание поделиться с кем-то хорошим настроением. В таком случае проявите свою заботу к близким, помогите советом или делом. Добрые дела возвысят вас как в собственных глазах, так и в глазах окружающих.

Дева

Не стоит смешивать рабочие и личные взаимоотношения, это может негативно сказаться как на личной жизни, так и на вашей карьере. Стоит уделить время бытовым вопросам и отвлечься от эмоциональных перепадов.

Весы

Вам будет хотеться куда-то выпустить свой негатив, поэтому постарайтесь направить его в полезное русло. Займитесь спортом или направьте энергию в завершение рабочих планов. С близкими людьми стоит быть внимательнее, сейчас им может не хватать вашего тепла.

Скорпион

Скорпионам нужно как следует отдохнуть. Хоть ваша внутрення энергия и будет вас склонять к бурной деятельности, лучше ее направить на какой-то активный досуг. Иначе состояние рассеянности может внести бардак даже в обычные задачи.

Стрелец

Вероятно получение хороших новостей от людей, о которых вы сильно беспокоитесь. Вам будет легко настроиться на позитивную волну, также вы можете услышать немало комплиментов в свой адрес.

Козерог

Вы можете оказаться под волной критики со стороны знакомых или начальства. Не воспринимайте ее слишком близко к сердцу. Лучше задумайтесь и извлеките из нее полезные советы на будущее.

Водолей

День для Водолеев будет насыщен расслабляющей и приятной атмосферой. Хорошей идеей будет отдалиться от мирской суеты и посвятить как можно больше времени себе и тому, что радует. Сегодня не стоит присоединяться к каким-то массовым мероприятиям - это может принести внутренний дискомфорт.

Рыбы

В этот день Рыбы могут стать раздражителем и объектом нападок со стороны близких и окружающих. Ваша энергетика будет провоцировать других на конфликты. Стоит попробовать побыть одному, так как иначе вашим обидчикам может крепко достаться, что может сказаться в дальнейшем на ваших отношениях.

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