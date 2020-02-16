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Гороскоп на 16 февраля: Овнов ждет обжорство, а Весам нужно контролировать порывы ревности

воскресенье, 16 февраля 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 16 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто сможет проявить лидерские качества, а кому нужно проявить характер.

Овен

Вас может очень сильно тянуть к обжорству. Это нормально, но слишком увлекаться вредной пищей не стоит. Лучше побалуйте себя фруктами или свежим соком. В крайнем случае, позвольте себе что-то очень вредное и вкусное, но в небольших количествах.

Телец

Первая половина дня будет намного удачнее второй, поэтому займитесь важными делами до обеда. Вечером лучше просто отдохнуть и позволить организму напитаться необходимой энергией.

Близнецы

У вас получится найти общий язык с коллегами, с которыми ранее вы никак не могли договориться. Стоит заняться сложными делами, они будут даваться вам легче, чем обычно. Благоприятный день для решения давних проблем.

Рак

Стоит задуматься о достижении намеченной цели в самые кратчайшие сроки. Сейчас ваш успех полностью зависит от вас, как в рабочей сфере, так и на любовном фронте. Будьте решительнее и не бойтесь действовать уверенно и стремительно.

Лев

Хороший день, чтобы проявить ваши лидерские качества, целеустремленность и энергичность. Звезды советуют вам сконцентрироваться на крупных и важных делах, ведь сегодня вашей энергии хватит на все.

Дева

Сегодня ваше самочувствие будет на высоте. Поэтому смело беритесь за активные занятия. Хорошей идеей будет заняться спортом или отправиться на прогулку.

Весы

Избегайте порывов ревности и желания устроить скандал. Если вас что-то беспокоит, просто поговорите об этом. Сейчас ваши проблемы - не более чем просто выдумки. Присмотритесь и заметите, что вы сами себя накрутили.

Скорпион

Стоит проявить внимательность и, при надобности, твердость и характер. Сегодня велик шанс манипуляций и повышенных запросов извне, поток которых может заставить вас растеряться и упустить инициативу.

Стрелец

Сегодня вам стоит прислушаться к вашей интуиции, она подскажет, как правильно действовать. Также день будет хорошим для принятия различных решений, зависящих напрямую от вас. Не бойтесь высказывать людям свои предположения, так вы получите больше важных ответов.

Козерог

Хороший период для того, чтобы завоевать симпатию людей, которые ранее были к вам равнодушны. Также вам будут легко даваться переговоры и публичные выступления. Стоит поработать над своим имиджем, на него сейчас будут часто обращать внимание окружающие.

Водолей

Водолеям стоит сконцентрироваться на себе и минимизировать контакты с окружающими. Сегодня ваши откровения могут сыграть на руку завистникам. Если вы что-то запланировали и от этого пришлось отказаться в силу обстоятельств - смиритесь и не переживайте.

Рыбы

Рыбы сегодня будут настроены бескомпромиссно и жестко. Окружающие будут толкать вас к конфликту. Поэтому лучше быть как можно более дипломатичными, гибкими и рассудительными, чтобы провести этот день без моральных и физических травм.

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