Гороскоп на 17 февраля: Скорпионы полезут в чужие дела, а Весы будут слишком назойливыми

Хотите знать, что вас ждет 17 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно быть немного самокритичнее, а кто будет требовать много внимания.

Овен

Постарайтесь быть самокритичнее и требовательнее к себе. Чем придирчивее вы сейчас будете оценивать свои действия, тем лучше и быстрее сможете скорректировать свои ошибки. Вам не нужно также быть слишком напористыми в отношениях.

Телец

У представителей этого знака есть все шансы пополнить семью. Женщинам, которые не готовы к детям, стоит быть особенно осторожными в интимной жизни. А вот те, кто хочет стать родителями, могут надеяться на исполнение своего желания.

Близнецы

Звезды предупреждают Близнецов о том, что излишняя самоуверенность может повредить вашим делам. Даже если вы в чем-то уверены на все сто это не значит, что вы правы. Помните - ошибиться может любой. Именно это знание поможет вам преуспеть сегодня.

Рак

Раки будут находчивы и смогут легко использовать сложившиеся обстоятельства для достижения своих целей. Ваш трезвый разум сможет убедить окружающих в вашей правоте, поэтому на этот день смело можно назначать любые деловые встречи.

Лев

Вы будете чувствовать, как силы уходят от вас все быстрее и быстрее. Позвольте себе просто отдохнуть, и не часик-два, а несколько дней. Это важно для вашего психического состояния, так что не ищите себе отговорок. Дела никуда не убегут.

Дева

Звезды сулят Девам яркие эмоции и водоворот страстей. Поэтому ваш день будет благоприятен для всех творческих дел и начинаний. Он будет насыщен спонтанными и яркими чувствами. Делитесь ими с окружающими и они будут приносить радость вам в ответ.

Весы

Весы будут постоянно требовать внимания и ласки. Вам захочется целиком и полностью заполнить собой пространство вокруг вашего партнера. Лучше сдерживать свои порывы, так как человеку может показаться, что вас становится слишком много.

Скорпион

Вы будете очень настойчиво лезть в чужие дела. Интересно, что окружающим это будет неприятно, но без вас они реально не справятся. Поэтому делайте то, что считаете нужным, даже если кого-то это сильно раздражает. Вам сейчас виднее, как надо.

Стрелец

События дня заставят Стрельцов действовать быстро и нестандартно. День будет наполнен интересными возможностями и чтобы их не упустить вам следует быть весьма проворными. Благодаря этому вы завоюете себе симпатии, а также обернете себе на пользу изначально неблагоприятные дела.

Козерог

Козерогам стоит умерить свой пыл и постараться настроиться на мирное общение с теми, кто не разделяет их точку зрения. Вам будет хотеться вступить в словесную перепалку, но лучше этого не делать, так как противник может оказаться сильнее вас.

Водолей

О какой эмоциональной стабильности может идти речь, когда вы постоянно сами себя раскачиваете? Умерьте количество чашек чая и кофе, начните высыпаться, выходите на свежий воздух. И не нервничайте по пустякам. Иначе ничего хорошего не будет.

Рыбы

Вам предстоит принять важное решение и только холодный расчет, вдумчивость и ответственность помогут вам поступить правильно. Проблема может показаться, на первый взгляд, неважной, но от нее может зависеть многое в вашей судьбе.

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