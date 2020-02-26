Гороскоп на 26 февраля: Козероги будут бунтовать и эпатировать, а Дев ждет встреча с провокаторами

Хотите знать, что вас ждет 26 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя заниматься массовыми мероприятиями, а кто должен будет действовать быстро и нестандартно.

Овен

В этот период хорошей идеей будет отдалиться от обычной суеты и посвятить как можно больше времени себе и тому, что радует. Также сегодня Овнам не стоит присоединяться к каким-то массовым мероприятиям - это может принести внутренний дискомфорт.

Телец

Сейчас на передний план выйдет рассудительность и дипломатичность. Вы сможете договориться с кем угодно, так что, если у вас есть какие-то серьезные нерешенные вопросы, не стоит откладывать их. Также стоит подумать о семейном благополучии. Возможно, вы упускаете какую-то важную деталь в отношениях с близкими.

Близнецы

Вам предстоит принять важное решение и только холодный расчет, вдумчивость и ответственность помогут вам поступить правильно. Проблема может показаться, на первый взгляд, неважной, но от нее может зависеть многое в вашей судьбе. Обращайте внимание на знаки.

Рак

В этот день Раки могут встретить препятствия там, где их не ожидали. Казалось бы решенные проблемы и вопросы в этот день могут преподнести сюрпризы и вам придется приложить новые усилия для их решения. Не опускайте руки. Все ваши усилия скоро принесут приятные плоды.

Лев

События дня заставят вас действовать быстро и нестандартно. День будет наполнен интересными возможностями и чтобы их не упустить вам следует быть весьма проворными. Благодаря этому вы завоюете себе симпатии, а также обернете себе на пользу изначально неблагоприятные дела.

Дева

Сегодня вас могут начать провоцировать, поэтому сохраняйте максимально трезвый рассудок. Смотрите на все холодно и рассудительно, многие недоброжелатели будут пытаться сбить вас с толку. Если сможете сориентироваться, заставите негодяев пожалеть о злых намерениях.

Весы

Звезды предупреждают Весов о том, что излишняя самоуверенность может повредить вашим делам. Даже если вы в чем-то уверены на все сто это не значит, что вы правы. Помните - ошибиться может любой. Именно это знание поможет вам преуспеть сегодня.

Скорпион

Хороший день для решения финансовых вопросов, также можно попробовать разобраться с рабочими проблемами, которые давно висят в воздухе. Вам стоит проявить свои лучшие качества, в этот период они будут особенно обострены. Не нужно сомневаться в своих силах.

Стрелец

Сегодняшний день для Стрельцов пройдет под знаком непредсказуемости. Вас может поджидать буквально что угодно. Чтобы свести к минимуму неприятности звезды советуют сосредоточиться на текущих делах, проявить последовательность и организованность.

Козерог

Сейчас Козероги будут особенно склонны к эпатажу. Правила в этот период совсем не для вас, вы захотите действовать наперекор системе, делать все максимально неординарно и громко. Если позволите себе зайти слишком далеко, натворите глупостей.

Водолей

На вашем пути появится немало соблазнов и искушений. Не позволяйте себе лишнего и помните об осторожности. Также стоит обратить внимание на свой организм, сейчас вы легко можете переутомиться. Почаще бывайте на свежем воздухе.

Рыбы

В этот день вы будете допускать намного больше промахов, чем обычно. Вам особенно легко усложнить себе жизнь, поэтому будьте внимательны к деталям, постарайтесь трезво оценивать свои возможности. И не берите на себя слишком много задач одновременно.

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