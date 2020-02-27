Гороскоп на 27 февраля: Скорпионам нужно поберечь свои нервы, а Львов ждут важные разговоры

Хотите знать, что вас ждет 27 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто захочет начать роман на работе, а кому нужно закончить старые дела.

Овен

Даже если вам очень хочется начать роман на работе, не поддавайтесь соблазну. Рабочее и личное - вещи тяжело совместимые. Не принимайте поспешных решений. Если ваши чувства достаточно сильны, они подождут момента, когда можно будет их выпустить.

Телец

В первой половине дня вы можете завершить начатые ранее дела. Задачи будут даваться вам достаточно просто, поэтому можно с легкостью повысить свою продуктивность. Также это хорошее время для покупок и планирования крупных трат.

Блинецы

Вы легко ладите с людьми, это поможет вам в рабочей сфере. Но также внимание со стороны окружающих может спровоцировать служебный роман. Подумайте дважды перед тем, как окунуться в новое романтическое приключение.

Рак

Вам нужно настроиться на серьезную работу, и сделать это лучше с самого утра. День может быть продуктивным, если вы не будете лениться. Постарайтесь присоединиться к более опытным коллегам в реализации какого-то большого проекта.

Лев

Будет немало важных разговоров, но вы сможете соблюдать спокойствие и действовать разумно. Ваши дипломатические способности помогут настроить собеседников на нужную вам волну. Можете попросить прибавку к зарплате.

Дева

Не торопитесь принимать решения. Но можете смело браться за масштабные проекты, они обещают привести вас к успеху. Не стоит откладывать запланированные дела, так как они могут слишком затянуться.

Весы

Если хотите добиться успеха, нужно поработать. Не слушайте тех, кто пытается сбить вас с пути. Успех приходит только к тем, кто к нему стремится. Ваши идеи воплотятся в реальность только в том случае, если вы не дадите себе шанса все бросить.

Скорпион

Вы пытаетесь хвататься за все дела сразу, это проигрышная тактика. Подумайте и решите, что нужно сделать сейчас, а что можно отложить. Распределение задач поможет выполнить их значительно более качественно. И нервы ваши будут целее.

Стрелец

Вам будет легко общаться с людьми. Также есть вероятность привлечения внимания того, кто давно вам симпатичен. Проявите свои лучшие качества и люди сразу их заметят. Не скрывайте свое природное очарование.

Козерог

Деловые поездки и встречи лучше перенести. Также нестабильным будет и финансовое положение. Не совершайте крупных покупок и постарайтесь продумать заранее ваши траты, чтобы не остаться ни с чем.

Водолей

Для Водолеев день будет насыщен встречами и полезным опытом. Не все будет складываться идеально, но перспективы станут менее туманными. Делайте то, что считаете нужным, сейчас правда на вашей стороне.

Рыбы

Действуйте последовательно, не перепрыгивайте с одной задачи на другую. Не забывайте анализировать и подводить итоги, иначе можете запутаться. И доведите до конца дело, которое никак не можете закончить. Пора уже с ним разобраться и попрощаться.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.