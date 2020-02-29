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Гороскоп на 29 февраля: у Козерогов все будет получаться легко, а вот у Рыб дела могут пойти не по плану

суббота, 29 февраля 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 29 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет легко выходить из себя, а кому нельзя выплескивать энергию на людей.

Овен

Эмоциональный фон будет нестабильным, любой пустяк может вывести вас из себя. Постарайтесь не заводиться и оценивать происходящее трезво. Также не стоит избегать встреч с приятными для вас людьми, это поможет выровнять настроение.

Телец

Вы будете много размышлять о прошлом. С одной стороны, это поможет вам проанализировать свои ошибки. С другой, не стоит окунаться в воспоминания слишком глубоко, так как это может сказаться на вашем эмоциональном равновесии. Живите сегодняшним днем.

Блинецы

Вам нужно соблюдать осторожность. Сейчас риск будет неправильным решением, лучше продумывать каждый шаг. Посоветуйтесь с кем-то более опытным перед принятием любых важных решений.

Рак

День может принести немало неудач. Сейчас не лучшее время для новых начинаний, лучше займитесь делами, которые уже запланированы и не закончены. Сфокусируйте свое внимание на домашних заботах и повседневных обязанностях. Не рискуйте.

Лев

Вы импульсивны и раздражительны. Поэтому не стоит выплескивать свою энергию на людей. Также нужно проанализировать свое поведение, возможно, вы сейчас кого-то огорчаете. Помните, что люди вокруг тоже имеют право на свою точку зрения.

Дева

Конфликты будут поджидать вас на каждом углу. Тяжелые вибрации буквально атакуют со всех сторон, поэтому может показаться, что все валится из рук. Но не паникуйте, ваше эмоциональное равновесие полностью в ваших руках.

Весы

Не исключены приятные сюрпризы. Также вы можете смело браться за дела, которые давно запланировали. Если будете анализировать все происходящее и не делать поспешных выводов, добьетесь успеха. Также вы сможете преодолеть многие преграды.

Скорпион

Не упускайте из виду новые полезные знакомства. Сейчас у вас есть шанс оказаться в центре удачного проекта. Также можно попробовать добиться повышения или прибавки к зарплате. Дома стоит вести себя сдержанно и дружелюбно, даже когда настроение скачет.

Стрелец

Постарайтесь завершить максимальное количество неприятных или скучных дел, в этот период вы сможете сделать это с легкостью. Это плодотворное время, используйте его для планирования и реализации в рабочей среде.

Козерог

Вы справитесь сразу с несколькими задачами, которые ранее запланировали. Козероги и сами будут удивлены тому, как быстро все получится. В очень короткий срок вы успешно разберетесь с большим количеством задач. Возможно, в этом вам поможет кто-то из знакомых женщин.

Водолей

Финансовые трудности вас не отпускают. И неприятнее всего то, что только вы можете с ними справиться, сейчас вам никто не поможет. Разберите все по полочкам, тогда сможете найти способ обернуть ситуацию в свою пользу.

Рыбы

Все может идти не совсем по вашему плану, но окружающие готовы прийти на помощь, поэтому не огорчайтесь. И не будьте слишком строгими к себе, вы все сможете, просто это получится не сразу. Не требуйте от себя достижения всех целей прямо сейчас и сегодня.

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