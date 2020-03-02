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Гороскоп на 2 марта: Рыбам нужно пересчитать доходы, а Стрельцам ни в коем случае нельзя врать

понедельник, 02 марта 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 2 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут неизбежные финансовые потери, а кто должен заняться своей личной жизнью.

Овен

Овны, перестаньте себя жалеть. От этого ни вам, ни кому-либо другому не станет легче. Если вас что-то не устраивает - измените это. Если не можете ничего поменять, поменяйте свое отношение к ситуации. Простой совет, но ведь он может сработать, не так ли?

Телец

К сожалению, финансовые потери сейчас практически неизбежны. Постарайтесь просто отпустить все материальное и не переживать. Деньги - не главное в жизни. Помните, что они - всего лишь средство получения различных благ. И не позволяйте себе слишком сильно из-за них огорчаться.

Близнецы

На каждом шагу вам открываются все новые и новые возможности. Но вы почему-то сами в упор не хотите их замечать. А зря, ведь каждый день - новый шанс что-то изменить к лучшему. Все в ваших руках, но этими руками нужно что-то делать. Иначе ничего не получится.

Рак

Вы сильно беспокоитесь о каком-то деле. Но стоит расслабиться, ведь немного позже оно завершится именно так, как вам нужно. Правда, не обойдется без ваших усилий. Работайте и не позволяйте себе опускать руки и бояться различных преград на пути.

Лев

Перезагрузка вам однозначно необходима, но не нужно насильно пытаться заставить себя ее организовать. Если понимаете, что в данный момент не можете устроить себе день отдыха, лучше займитесь делами. Позже вам будет проще выкроить время для отдыха.

Дева

Чем смелее вы будете действовать, тем круче будет ваш результат. Не бойтесь неудач, рвитесь вперед, беритесь за новые задачи. Пусть даже сейчас вам кажется, что вы не готовы к чему-то, но на самом деле ваше будущее в ваших руках.

Весы

Не забывайте о своей личной жизни. Ваша половинка может ждать от вас каких-то решительных шагов. Спросите человека прямо, чего в ваших отношениях не хватает в данный момент. Это поможет найти решение, приемлемое для вас обоих.

Скорпион

Вам стоит набраться сил и быть смелее. Особенно это касается сердечных дел. Действуйте более решительно, это не только поможет вам избавиться от страха неудач, но и обратит на вас внимание противоположного пола. Сильные люди привлекают.

Стрелец

Не поддавайтесь желанию кого-то обмануть. Ваше вранье позже навредит не только вашим отношениям с людьми, но и вашей работе. Если не можете говорить только правду, лучше промолчите и постарайтесь избежать диалога.

Козерог

Не распыляйте свои силы на мелкие и незначительные дела. Также не стоит слишком много внимания уделять любовным разборкам. Сконцентрируйтесь на важных задачах, чем быстрее вы их решите, тем скорее почувствуете внутреннее удовлетворение.

Водолей

Вы сейчас находитесь в самом начале очень интересного и необычного пути. Совсем скоро вас ждет непростой выбор, к которому вы можете подготовиться уже сейчас. Позвольте своему разуму немного уступить сердцу. Оно лучше знает, как сейчас стоит действовать.

Рыбы

Пересчитайте свои доходы. Вы сейчас можете начать тратить гораздо больше, чем зарабатываете. В данный момент это не ощущается, но совсем скоро вы можете заметить, что вам остро не хватает финансовых ресурсов.

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