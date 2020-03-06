Гороскоп на 6 марта: Весов ждут недоразумения, а Девам может захотеться азартных игр

Хотите знать, что вас ждет 6 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно вести себя дипломатично, а кого скоро ждет крутой поворот.

Овен

Овнам будет проще всех в этот период. Вы можете просто расслабиться и ничего не делать, задачи будут решаться сами, люди будут словно по волшебству выполнять все ваши прихоти. Только помните, что скоро волшебство закончится и вернется рутина.

Телец

Перед вами открываются удивительные перспективы. Кто-то может сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Будьте готовы сделать шаг в сторону больших перемен.

Близнецы

Окружающие могут начать сомневаться в ваших достоинствах и заслугах. Скорее всего, вам придется приложить немало усилий, чтобы переубедить всех и показать, что вы можете действовать разумно. Утром стоит расслабиться, это поможет взять себя в руки.

Рак

Вы сможете добиться своей цели, если будете дипломатичны. Но слишком сильно уступать оппонентам тоже не нужно, отстаивайте свою позицию сдержанно и уверенно. Если позволите себе сорваться и психануть, придется начать все с начала.

Лев

Совсем скоро вас ждет крутой поворот. Но сегодня можно просто расслабиться и плыть по течению. День будет достаточно спокойным. Неприятности, которые могут встретить вас на пути, просто пройдут мимо. Не обращайте на них внимания.

Дева

Вас может потянуть на азарт. Это может выражаться как в тяге к каким-то играм или спорту, так и в сильном желании кому-то доказать свою правоту. Оставьте свое мнение при себе, если ваш собеседник не хочет его слышать. Так вы сэкономите свои же нервы.

Весы

День будет хорошим, хоть без недоразумений и не обойдется. Важно сохранять оптимизм и желание бороться, тогда в скором времени неудачи отступят самостоятельно. Поймайте момент и уделите время своему ментальному здоровью.

Скорпион

Скоро в вашу жизнь придет какое-то очень приятное событие. Будьте готовы к приятным эмоциям, вам будет важно не потерять от них голову. Займитесь собой. Уделите время своему здоровью и красоте.

Стрелец

Следуйте за своим вдохновением. Сегодняшний день не требует от вас решения повседневных задач, так что разрешите вашему сознанию отдохнуть, расслабиться и зарядиться позитивной энергией.

Козерог

Козерогам лучше не заниматься никакими рабочими делами. Это не попытка отдохнуть или полениться, наоборот. Вам лучше отложить все дела, чтобы не наделать ошибок. Так будет правильнее и легче для всех, только найдите способ это провернуть.

Водолей

Сейчас вам не стоит размениваться по пустякам, лучше начать что-то глобальное и грандиозное. В этот день удача и успех на вашей стороне во всех сферах вашей жизни. Возьмите максимум, чтобы получить грандиозные результаты завтра.

Рыбы

Вы чувствуете, что начинаете восстанавливать свое эмоциональное равновесие, но пока что многие дела все равно выводят вас из себя. Ничего страшного в этом нет. Просто дайте себе еще немного времени, и не будьте с собой слишком строгими.

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