Гороскоп на 9 марта: Львам нужно отпустить заботы, а Девам стоит побыть в роли наблюдателей

Хотите знать, что вас ждет 9 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно провести время с близкими, а кто будет слишком серьезно относиться к мелочам.

Овен

Вы слишком серьезно относитесь к мелочам. Стоит пересмотреть свое поведение и подумать, никого ли оно не обижает. Своими сменами настроения вы легко можете ранить окружающих. Ваш эмоциональный фон скоро выровняется, а сказанные обидные слова уже нельзя будет забрать назад.

Телец

Вам стоит внимательно анализировать все, что происходит вокруг. Не теряйте бдительность и не идите на поводу у собственных домыслов. Если сомневаетесь в чем-либо, переспросите. А то наделаете таких ошибок, с которыми потом придется разбираться еще месяца два-три.

Близнецы

В этот период семье и друзьям особенно нужно ваше внимание. Постарайтесь провести время с близкими, работа от вас никуда не убежит. Но, конечно же, если есть неотложные дела, выполните сначала их, а уже потом полностью погрузитесь в личные заботы.

Рак

Доводите начатое до конца. Не бросайте дела на полпути, даже если очень хочется. Вы можете поругаться с другом или сотрудником, если не сможете сдерживать свои эмоции в различных диалогах. Вам не нужно проявлять излишнее упорство в этот день, чтобы не заработать себе плохую репутацию.

Лев

Отпустите свои заботы и получите удовольствие от момента. Ваша радость передается окружающим, сейчас вам очень легко зарядить людей своим собственным настроением. Не думайте о стрессах, отпустите все ниточки. Пусть все решится само.

Дева

День лучше подходит для размышлений, чем для активных действий. Позвольте себе разложить по полочкам собственные чувства, это принесет гармонию и хорошее настроение. Роль наблюдателя тоже иногда очень важна, следите за деталями и мелочами.

Весы

Вы сейчас как будто все времч ходите по кругу - каждый день одни и те же люди вокруг, одни и те же задачи, одни и те же места. Измените что-то в своей обычной жизни, пойдите на работу другой дорогой, смените прическу или сделайте перестановку. Иначе от скуки начнете делать глупости.

Скорпион

День будет утомительным. Вам также будет непросто не потерять интерес к важным заданиям. Если захочется все бросить, просто успокойтесь и дайте себе выдохнуть. Не насилуйте себя, если сил совсем нет, некоторые задачи лучше отложить.

Стрелец

Любовь будет манить вас со всех сторон. Но не позволяйте ей полностью завладеть вашим вниманием. Романтические порывы могут стать прекрасным мотиватором, но только в том случае, если вы будете их контролировать.

Козерог

Не сдавайтесь и идите к цели. Вы сейчас можете быть крайне обидчивы, но помните, что это только ваша проблема. Окружающие не могут догадаться, в каком настроении вы находитесь. Не срывайтесь на них.

Водолей

После недавней ссоры в вашей душе поселился неприятный груз. Облегчите свое настроение, для этого всего лишь нужно улыбнуться тому, с кем у вас произошел конфликт. Не обрывайте важные связи, они вам его пригодятся позже.

Рыбы

Вы получите полезную информацию, постарайтесь сохранить ее в своей голове. Также велика вероятность решения старых проблем, действуйте активно и энергично. Не думайте о плохом, чтобы не сбиться с пути.

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