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Гороскоп на 12 марта: Близнецам стоит проявить инициативу, а Дев ждут недоразумения

четверг, 12 марта 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 12 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому придется потрудиться, а кто должен уделить внимание своим мечтам.

Овен

Ваши коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте. Звезды советуют посвятить это время налаживанию отношений с окружающими и близкими. В профессиональном плане, ваши амбиции и лидерские качества привлекут внимание коллег и будут достойно вознаграждены.

Телец

У Тельцов вероятны не самые приятные открытия, как дома, так и на работе. Вы можете узнать, что окружающие что-то от вас скрывают. Это будет крайне неприятно, но помните, что у всех своя правда. И каждый поступок имеет причину.

Близнецы

Проявляйте инициативу, действуйте по своему плану. Окружающие хотят вам помочь, но не совсем понимают, что именно от них требуется. Или объясните себя, или делайте все самостоятельно. Так или иначе, вы сейчас на волне эмоций, используйте ее.

Рак

Сегодня стоит уделить внимание своим мечтаниям, они приведут вас к желаемой цели. Но только в том случае, если вы готовы ударно поработать. Помните, ничто не дается нам просто так, "без труда не выловишь и рыбку из пруда".

Лев

Вы думаете, что пока не готовы к принятию серьезных решений, однако, откладывать уже некуда. Возьмите себя в руки и сделайте то, что нужно. Только побеспокойтесь о том, чтобы все прошло гладко. Вы ведь не хотите никого обидеть.

Дева

День будет хорошим, хоть без недоразумений и не обойдется. Важно сохранять оптимизм и желание бороться, тогда в скором времени неудачи отступят самостоятельно. Поймайте момент и уделите время своему ментальному здоровью, погуляйте или помедитируйте.

Весы

Наберитесь решимости и не бойтесь ответственности. Внимательно изучите порученные вам дела, иначе можете провалить даже самые простые задачи. В эмоциональном плане, день будет полон противоречий. Не держите все внутри, иначе рискуете сорваться и привлечь неприятности.

Скорпион

Скорпионов ждет внезапная удача в делах. Идея, которую вы давно забросили, может принести вам неожиданную прибыль. Продумайте все детали и действуйте. И не забывайте о тех, кто трудится вместе с вами. Команда всегда сильнее одного лидера.

Стрелец

Вы можете пережить сильное романтическое потрясение, оно вдохновит вас на поступки и яркие свершения. Стрельцам даже может захотеться кардинально сменить имидж. Действуйте. Сейчас перемены будут служить для вас источником силы.

Козерог

Вы можете запросто стать душой любой компании, сейчас для вас открыты все двери. Только не открывайтесь людям слишком сильно. Те, кто кажется вам невероятно приветливыми и добрыми, запросто могут плюнуть в спину. Однако, при должной осторожности, вы можете встретить действительно хороших людей, которые останутся в вашей жизни надолго.

Водолей

Вам придется задуматься о своих приоритетах. Также вероятна ситуация, в которой нужно будет пойти на определенные жертвы ради достижения цели. Вы будете готовы к такому повороту событий, поэтому этот нюанс не застанет вас врасплох.

Рыбы

Сделки, назначенные на этот день, скорее всего завершаться в вашу пользу. А вот дома вас ждут недоговорки. Не удивляйтесь, если окажется, что ваши близкие что-то от вас скрывают. Лучше подумайте, по какой причине они не смогли вам открыться.

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