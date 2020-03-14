Гороскоп на 14 марта: Раки смогут очаровать кого угодно, а Водолеям могут предложить прибыльную работу

Хотите знать, что вас ждет 14 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно обратить внимание на отношения в семье, а кто сможет укрепить позицию лидера.

Овен

Домашний очаг наконец станет именно таким, каким вам хочется его видеть. Но только если вы сами приложите определенные усилия. Помните, мы имеем только то, что сами построили, особенно в отношениях между людьми.

Телец

Ваш творческий потенциал растет, но не стоит забывать о привычных делах и важных задачах. Постарайтесь увлекаться новыми занятиями без ущерба основному ритму. Не стоит также слишком активно рваться вперед, всему свое время.

Близнецы

Вы можете укрепить свою позицию лидера, если будете действовать активно и решительно. Но не стоит цепляться только за свою уверенность, опирайтесь на подсчеты и факты. Если чувствуете, что теряете авторитет, поговорите с окружающими по душам.

Рак

В первой половине дня будут преобладать романтические вибрации, вам будет легко очаровать кого угодно. Дальше начнется благоприятный период для рабочих свершений, постарайтесь закончить как можно больше важных дел. И обязательно высыпайтесь.

Лев

Существует опасность потерять работу. Также возможны большие неприятности в личной сфере. Проблем можно будет избежать, если бы будете максимально тщательно продумывать свои действия. Также очень важно концентрироваться на хорошем.

Дева

Новые знания будут радовать вас сильнее, чем обычно. Начните читать новую книгу или увлекитесь новым занятием. Также стоит урегулировать режим сна, сейчас вы наверняка ощущаете недосып. Хороший период для новых идей и планов.

Весы

Вас ждут сложные задачи, но вы сможете легко с ними справиться, если проявите смекалку. Обдумывайте последующие шаги, чтобы не угодить в ловушку. Задумайтесь, нету ли дел, которые давно пора привести в порядок?

Скорпион

Вы можете проиграть в важном для вас деле. Поделитесь своими переживаниями и планами с близкими, это поможет избежать провала. Поддержка любимых людей сейчас будет творить настоящие чудеса. Ваш любимый человек станет для вас настоящей опорой.

Стрелец

Вы можете легко добиться финансового успеха. Вероятен даже шанс внезапно разбогатеть, но не теряйте голову. Все шаги на финансовом поле следует тщательно обдумывать. И не забывайте о повседневных заботах, иначе они начнут накапливаться.

Козерог

Вы сможете быстро добиться значительных успехов. Новые проекты, запланированные презентации или даже проявление внезапной инициативы - все это будет по достоинству оценено вашим руководством. Не бойтесь показаться слишком умным.

Водолей

Вам могут предложить прибыльную работу, но не спешите соглашаться. Если условия труда вас не устроят, отстаивайте свою позицию. Не позволяйте никому вас использовать. Если хотите добиться большего, действуйте активнее.

Рыбы

Женщины этого знака окажутся в центре внимания противоположного пола. Все мужские взгляды будут прикованы к вам. Мужчины же в этот день должны быть аккуратны в рабочих и материальных делах, ваше финансовое положение может пострадать.

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