Гороскоп на 17 марта: Стрельцов ждет волшебная удача во всех делах, а Скорпионам стоит сменить обстановку

Хотите знать, что вас ждет 17 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет слишком много командовать, а кто найдет множество поводов для беспокойства.

Овен

День хорош для самостоятельных занятий. Сейчас вам будет комфортно только в компании какого-то одного человека, остальные будут мешать и раздражать, даже искренне желая помочь. Оградите себя от лишнего общения, чтобы никого не обидеть.

Телец

Ну наконец-то! Вы смогли отвернуться от гнетущего прошлого и позволить себе порадоваться. Держитесь за это новое состояние. Если сможете остаться в хорошем настроении хотя бы несколько дней, отпустите то, что не дает вам быть счастливыми.

Близнецы

Вы сможете добиться своей цели, если будете дипломатичны. Но слишком сильно уступать оппонентам тоже не нужно, отстаивайте свою позицию сдержанно и уверенно. Если позволите себе сорваться и психануть, придется начать все с начала.

Рак

Раки в это время могут превратиться в настоящих домашних тиранов. Не удивляйтесь, если ваши близкие всерьез на вас обидятся, ведь ваше желание командовать сейчас берет верх над здравым смыслом. Не позволяйте себе хамить людям.

Лев

Вы будете чувствовать себя как на иголках. Львы найдут миллион поводов для беспокойства. Комично то, что практически ни один из них не будет реальным. Не выдумывайте себе проблемы, это никак не поможет вам разобраться с делами.

Дева

Вам придется резко изменить свои планы. Возможен разрыв связей, которые были для вас дороги. Постарайтесь реагировать на происходящее как можно менее эмоционально. Ситуацию можно будет изменить только ближе ко второй половине дня.

Весы

Вы можете смело отправляться на переговоры. Даже если ваши собеседники изначально не настроены вас слушать, вы сможете достаточно быстро их переубедить. Но не стоит очаровываться, вероятно резкое изменение хода событий.

Скорпион

Вам не мешало бы сменить обстановку. Сейчас вы слишком сильно погружены в состояние, которое на самом деле давно прошло. Дайте негативу уйти и увидите, как он сам достаточно быстро отступит. Сейчас вы сами удерживаете неприятное состояние.

Стрелец

Стрельцам будет проще всех в этот период. Вы можете просто расслабиться и ничего не делать, задачи будут решаться сами, люди будут словно по волшебству выполнять все ваши прихоти. Только помните, что скоро волшебство закончится и вернется рутина.

Козерог

Представителей этого знака могут неприятно удивить давние товарищи. Вы будете рассчитывать на человека, а он решит не оправдать ожиданий. Разумеется, у него будут на то свои причины. Но ваше доверие к нему может пошатнуться.

Водолей

Водолеям можно просто расслабиться, вы это точно заслужили. Если выпадет шанс, просто возьмите себе выходной, под любым предлогом. Или хотя бы постарайтесь закончить работу чуть раньше, чем обычно. Это пойдет вам на пользу.

Рыбы

День будет не столько тяжелым, сколько не слишком приятным. Вам придется заниматься чем-то, что вам совсем не по душе. Но ничего не поделаешь, иногда нам приходится делать что-то скучное и не особо интересное. Просто перетерпите.

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