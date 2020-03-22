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Гороскоп на 22 марта: Рыбы смогут избежать конфликтов, а Ракам придется бороться с воспоминаниями

воскресенье, 22 марта 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 22 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет множество разговоров, а кому нужно назначить как можно больше встреч.

Овен

Для Овнов день будет наполнен постоянными разговорами. Люди даже могут начать вас утомлять, но вам нельзя показывать, что диалоги для вас не слишком интересны. Сейчас очень важно, чтобы окружающие видели в вас внимательного слушателя.

Телец

Тельцы могут начать сомневаться в собственных убеждениях. Вас могут терзать мысли о том, правильный ли путь вы выбрали, занимаетесь ли тем, чем хотите. Проанализируйте ситуацию и тогда поймете, в какую сторону стоит двигаться.

Близнецы

День хорошо подходит для общения, как дружеского, так и на работе. Постарайтесь назначить как можно больше встреч, которые могут положительно сказаться на вашем настроении. Следует прислушиваться к советам от более опытных знакомых, они помогут вам избежать ошибок.

Рак

Не позволяйте старым воспоминаниям вас контролировать. Вы сами решаете, каким будет ваше будущее, помните об этом. Эмоции могут внушать вам ложные надежды, нельзя на них опираться. Не бойтесь действовать решительно. Сейчас все в ваших руках.

Лев

День будет легким и веселым. Вы запросто сможете договориться с кем угодно, все задачи будут даваться просто. Также вам может захотеться творчества и приключений, не сдерживайте эти желания. Вдохновение кроется в вас самих, найдите его.

Дева

Для Дев этот период будет наполнен переживаниями и разочарованиями личного характера. Вы можете узнать что-то неприятное о человеке, которому сильно доверяете. Не теряйте контроль над своими эмоциями и слушайте собеседника внимательно.

Весы

В первой половине дня вы можете получить важную информацию. Не ждите от окружающих серьезных поступков, они могут не оправдать ваших ожиданий. При решении деловых вопросов опирайтесь только на собственные знания и опыт.

Скорпион

Вас ждет напоминание о каких-то несбывшихся надеждах и мечтах. Подобные мысли могут погрузить вас в неприятное гнетущее состояние. Если почувствуете, что настроение вас явно подводит, постарайтесь отвлечься и вернуться к делам позже.

Стрелец

Не ленитесь проводить длительные беседы. Да, самим все решить было бы быстрее, но с командой вы будете действовать куда более эффективно. Помните, что в одиночку крайне непросто добраться до далеких целей. Лучше соберите вокруг себя как можно больше единомышленников.

Козерог

Козероги будут действовать не совсем логично. Вы можете запутаться в делах, которые сами же начали. Когда будете строить дальнейшие планы, не забывайте про человеческий фактор. И вы сами, и ваше окружение сейчас подвергаетесь эмоциональным бурям.

Водолей

Представителям этого знака нужно быть более инициативными. Плыть по течению - не лучший вариант, если вы хотите выбиться из привычного монотонного ритма. Беритесь за интересные задачи, не бойтесь трудностей. И не сидите на месте.

Рыбы

Вы будете чрезвычайно миролюбивы, поэтому все назревающие конфликты сможете пресечь еще в корне. Это поможет не только вам самим, но и вашему окружению. Если думаете, что можете кому-то помочь своим советом, попробуйте. Но не настаивайте.

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