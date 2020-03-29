Гороскоп на 29 марта: Львам нужно опасаться простуды и ссор, а Скорпионам следует пересмотреть свое поведение

Хотите знать, что вас ждет 29 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя срываться на окружающих, а кому будет очень непросто работать.

Овен

Все вокруг куда-то спешат и это очень сильно вас отвлекает. Окружающие могут начать вас раздражать, но срываться на них не стоит. Доказывайте свою правоту спокойно, без лишних эмоций. Так вы сохраните и свои нервы, и хорошие отношения с людьми.

Телец

Сейчас любая мелочь может вывести вас из себя. Постарайтесь успокоиться и не нервничать из-за пустяков. Если не можете взять себя в руки самостоятельно, выпейте натуральные успокоительные. Или даже запишитесь на прием к психологу.

Близнецы

На работе вам будет достаточно тяжело. Все будет словно валиться из рук, начальство может казаться вам слишком резким, коллеги начнут раздражать. Если захочется все бросить, подумайте дважды. Эмоции утихнут, а принятые решения уже не получится обнулить.

Рак

Велика вероятность соперничества с кем-то, кто сильнее вас. Наберитесь терпения, постарайтесь найти союзников. На войне все средства хороши, но не позволяйте себе подлость и коварство. Честным путем вы сможете добиться победы гораздо быстрее.

Лев

Событий будет мало, а вот идей - очень и очень даже много. Лучше записывайте свои мысли и планы, чтобы ничего не забыть и вернуться к ним в будущем. Также стоит соблюдать осторожность, негативные волны могут принести вам простуду или ссору с кем-то близким.

Дева

В этот период близким особенно нужно ваше внимание. Постарайтесь провести время с семьей, работа никуда не убежит. Если есть неотложные дела, выполните их, а уже потом полностью погрузитесь в домашние заботы и общение.

Весы

Наберитесь терпения и постарайтесь в этот день держать свое мнение при себе. Ссоры и неприятные разговоры сейчас особенно вероятны, поэтому лучше не провоцируйте их. Вы можете вспылить из-за любого пустяка, поэтому постарайтесь дистанциироваться от неприятных дел.

Скорпион

Вы слишком серьезно относитесь к мелочам. Стоит пересмотреть свое поведение и подумать, никого ли оно не обижает. Своими сменами настроения вы легко можете ранить окружающих. Ваш эмоциональный фон скоро выровняется, а обиды останутся надолго.

Стрелец

Не распыляйте свои силы на мелкие и незначительные дела. Также не стоит слишком много внимания уделять любовным разборкам. Сконцентрируйтесь на важных задачах, чем быстрее вы их решите, тем скорее почувствуете внутреннее удовлетворение.

Козерог

Возможны денежные поступления, также велика вероятность приятных подарков. Вам будет легко общаться даже с теми, кто ранее был вам неприятен. Но будьте осторожны, люди могут пытаться завоевать ваше доверие в корыстных целях.

Водолей

Вы пытаетесь хвататься за все дела сразу, но в данный момент это проигрышная тактика. Лучше подумайте и решите, что нужно сделать сейчас, а что можно отложить. Распределение задач поможет выполнить их значительно более качественно. И заодно вы сможете поберечь свой эмоциональный фон.

Рыбы

Многие могут не оправдать ваших ожиданий. У Рыб может сложиться впечатление, что они вообще ни на кого не могут рассчитывать. Конечно же, это не совсем так. Найдется тот, кто сможет вернуть вам веру в доброту и искренность.

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