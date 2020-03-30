Гороскоп на 30 марта: Весам можно полагаться только на себя, а Водолеям стоит проявить характер

Хотите знать, что вас ждет 30 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит соблюдать осторожность во всем, а кому может навредить самоуверенность.

Овен

Вам стоит соблюдать осторожность во всем, что касается расходов. Сейчас вы легко можете не рассчитать свои силы и остаться ни с чем. Хорошей идеей будет записать ваши траты и придерживаться списка.

Телец

Вам будет легко общаться с людьми и отстаивать свою точку зрения. Вы сможете добиться многого, если будете действовать стратегически. Также вероятна прибыль, не упускайте шанса хорошо подзаработать.

Близнецы

Звезды предупреждают Близнецов о том, что излишняя самоуверенность может повредить вашим делам. Даже если вы в чем-то уверены на все сто это не значит, что вы правы. Помните - ошибиться может любой. Именно это знание поможет вам преуспеть сегодня.

Рак

Инициатива сегодня будет вашим другом, действуйте и не делайте шагов назад. Чем смелее вы будете, тем большего сможете достичь. Стоит также выполнить данные недавно обещания, иначе они станут для вас грузом.

Лев

Звезды обещают Лев довольно спокойный и размеренный день, подходящий для накопления сил. Но также предупреждают о возможном вмешательство внешних сил, способных перевернуть все вверх дном и добавить нотку хаоса в ваш распорядок. Если так случится, не пугайтесь - вы будете в силах со всем справиться.

Дева

Сегодняшний день благоприятен для карьеры и амбициозных планов. Звезды советуют Девам не закрепляться на рубежах одержанных побед, а двигаться дальше, используя полученные награды как преимущество и возможность продвинуться дальше конкурентов.

Весы

Если Весы хотят, чтобы сегодняшние дела и вопросы решились гладко и быстро, в этот день им следует полагаться только на себя. Причем во всех сферах своей деятельности, так как вероятность того, что окружающие могут вас подвести, сегодня крайне велика.

Скорпион

Этот день будет плодотворным и интересным. Не упускайте возможности расширить свой кругозор, старайтесь быть активны и не ленитесь. Также хорошей идеей будет распланировать будущий отдых.

Стрелец

Вам предстоит принять важное решение и только холодный расчет, вдумчивость и ответственность помогут вам поступить правильно. Проблема может показаться, на первый взгляд, неважной, но от нее может зависеть многое в вашей судьбе.

Козерог

В этот день вам будет нехватать уверенности в себе. Внутренние колебания будут мешать принятию правильных решений, а при необходимости быстрых действий вероятность необдуманного шага или прострации крайне велика. Звезды советуют вам сохранять спокойствие и отложить ответственные вопросы на потом.

Водолей

Стоит проявить внимательность и при надобности - твердость и характер. Сегодня велик шанс манипуляций и повышенных запросов извне, поток которых может заставить вас растеряться и упустить инициативу.

Рыбы

Ваши уверенность, работоспособность и активность помогут вам решить множество разных дел - от старых до новых и острых. Главное в это время не слишком раздражайте своим рвением окружающих. Используйте свою энергию в конструктивном, а не деструктивном ключе.

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