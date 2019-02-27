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Организаторы Евровидения прокомментировали "демарш" Украины

среда, 27 февраля 2019, 21:44

Организаторы песенного конкурса Евровидение подтвердили отказ Украины участвовать в конкурсе и выразили надежду увидеть страну в 2020 году.

Об этом сообщают на официальном сайте Евровидения.

"Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего исполнителя для Евровидения в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. С грустью EBU может подтвердить, что украинская телекомпания UA:Суспильне проинформировала EBU, что после обсуждений они приняли трудное решение выйти из конкурса песни Евровидение 2019 года. Будут продолжены дискуссии между ЕВС и UA:Суспильне по этому вопросу, но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году. Однако на данный момент мы с нетерпением ожидаем того, что в мае станет фантастическим событием в Тель-Авиве", - написали на сайте.

Как сообщал "Апостроф", украинский шоумен Дмитрий Чекалкин заявил, что отказ Украины от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 - это оптимальный вариант.

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