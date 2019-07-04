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Дело для фанатика: известный художник пояснил, как сделать успешным музей в Администрации президента

четверг, 04 июля 2019, 17:36
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Обустройством уникального музея в бывшем помещении Администрации президента Украины на улице Банковой в Киеве должен заниматься фанатик своего дела и знаток искусства, а не представитель бюджетной сферы.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил известный украинский художник Олег Тистол.

Он назвал "шикарной" идею команды президента Владимира Зеленского отдать экс-помещение АПУ под музей.

"Идея шикарная. Однако ее нужно довести до ума, и это может сделать только та личность, которая понимает причинно-следственные связи. Если проект на Банковой возглавит фанатик, то будет супер, если бюджетник из сферы культуры – это фатально. Там можно сделать что-то уникальное. Главное, чтобы это вызывало интерес. Запоминается только искусство фанатиков, а мотивация бюджетников – делать свою работу качественно и "как у людей", - заявил он.

Также художник прокомментировал появление большого количества артистов в украинской политике. По его мнению, это стало следствием абсолютно природного процесса десакрализации власти у народа Украины.

"Появление артистов во власти – это хороший способ устранить институцию президента, тем более с нашим постсоветским отношением к этой должности. Зеленский – явление, которое произошло абсолютно естественным путем", - отметил художник.

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