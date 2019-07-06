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Знаменитая грузинская певица пояснила свой отказ выступать в России: видео

суббота, 06 июля 2019, 13:46
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Знаменитая грузинская певица Нино Катамадзе объяснила свое решение больше не выступать в России.

Мотивы своего решения она объяснила в интервью ВВС.

"Я решила, что та миссия, которая была у моей музыки (а мы на концертах признавались друг другу в любви и говорили о том, что отвергаем насилие) - эта миссия потеряла свое значение. Главная проблема отошла на второй и третий план, да и вообще не была в нашей повестке дня. У меня, как у гражданина, как у грузинки, не было права быть перед моими слушателями фальшивой, не учитывать те события, которые происходили до сих пор. Я не могу быть тем человеком, который будет петь о любви без любви. Поэтому я приняла такое решение. Я не могу обманывать тех людей, которые любят слушать нашу музыку, с кем мы стали верны друг другу и прошли через многое. Именно для этих людей был мой пост, им я хотела сказать о том, с какой реальностью сталкивается Грузия", - объяснила певица.

По словам Катамадзе, это решение далось ей нелегко.

"Отказ от миллионов слушателей не ставил собой цель вызвать раздражение друг у друга и не был попыткой разговора плохим тоном. Наоборот, целью было (показать, - прим. ред.), что мы не одни живем в мире и есть человеческие истории, полные боли. У нас нет права игнорировать эти истории. Если я сумею объяснить своим любимым слушателям, что мое решение (перестать выступать в России, - прим. ред.) было полно боли, и я хотела им сказать об этом, я приму и негативную реакцию. Но моя любовь никогда не остынет – напротив", - сказала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее Нино Катамадзе сделала эмоциональное заявление о жизни в Украине.

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