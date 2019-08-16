В Украине ко Дню независимости выйдет фильм "Украина: эволюция достоинства"

В эфире телеканала "Украина" 23 августа в 22:00 выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства".

Трейлер фильма появился в YouTube.

В фильме от известного украинского продакшена "ТТБ-Студия" авторы покажут, как в стране была отвоевана независимость и проевропейский курс и обеспечено развитие экономики и гражданского общества.

Также будет показано, как живут люди в условиях "русского мира". Фильм построен на сравнениях и будет состоять из пяти эпизодов:

- о быте жителей прифронтовой Украины и российской глубинки;

- о ветеране АТО и армянине, который участвовал в Карабахском конфликте;

- об украинском бизнесмене и миллионере из непризнанного Приднестровья;

- о руководителе ОТГ в Полтавской области и российском активисте;

- о студентах из Прикарпатья и Киргизии.

Также будет раскрыта сюжетная линия о тех, на кого после Майдана легла ответственность за построение разграбленной страны. Авторы фильма задали свои вопросы Арсению Яценюку, Владимиру Гройсману, Александру Турчинову, Арсену Авакову, Лилии Гриневич и Натальи Яресько.

Съемками проекта занимался обладатель премии Emmyза фильм "Беслан" Виктор Левчук.