Лучшие поздравления со Старым Новым годом 2020: открытки, стихи, проза и видео

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают один из самых любимых зимних праздников - Старый Новый год, а также почитают святого Василия. По традиции, этот день проводят в кругу семьи за пышно накрытым столом.
А еще Старый Новый год - это повод поздравить друзей, близких и коллег, и пожелать им домашнего тепла, уюта, любви, счастья, радости, крепкого здоровья и достатка. "Апостроф" собрал самые красивые поздравления со Старым Новым годом 2020, которые можно отправить в смс или зачитать за праздничным столом.
Поздравления со Старым Новым годом в стихах
Две недели пролетели -
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только все доели —
Празднует опять народ.
Кто-то держится за печень
И с утра "Боржоми" пьет,
Но 13-ое настало,
Дело к вечеру - и вот...
Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь.
Счастья, радости желаем
И успеха вновь и вновь.
Денег - пухлыми мешками,
Чтоб не знали вы невзгод.
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!
Пусть на Старый Новый год
Все, что только пожелаешь,
Без труда произойдет,
А успехи окрыляют!
Кто-то рвется на порог,
Говорит, что Новый Год.
Правда Старенький такой,
Но довольно озорной.
У него в мешке не кот,
А машина, самолет…
В общем, все, что ты захочешь,
Если заплатить ты сможешь.
Пусть Старый Новый год
Тебе любовь подарит,
Исполнит все твои
Заветные мечты,
Удача в дом придет,
И мир светлее станет,
В душе всегда горит
Очаг родной семьи!
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Поздравляю с самым загадочным праздником - со Старым Новым годом. И пусть он действительно будет новым и принесет новые успехи, начинания, подарки, радостные мгновения и счастливую мирную жизнь.
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Старый Новый год - это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким! Приятным, но не пустым! С праздником!
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Встреча Нового года за старым стилем - это возможность снова загадать заветное новогоднее желание под бой часов, так пусть все твои желания непременно сбудутся и побыстрее.
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Старый год уйдет сегодня окончательно и даст возможность новому вершить дела. Проститесь с ним и проводите, как друга! А я сегодня вам пожелаю только одно, чтобы сбылись все желания сказанные в новогоднюю ночь!
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Пусть Старый Новый год подарит вам еще один шанс загадать сокровенные желания, которые обязательно сбудутся. Веселого праздника вам и счастливого наступившего года!
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Желаю в Старый Новый год встретить не только удачу, радость и счастье, а и распрощаться с прошлым, которое не позволяет нам наслаждаться настоящим!
Видеопоздравления со Старым Новым годом