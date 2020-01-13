Лучшие поздравления со Старым Новым годом 2020: открытки, стихи, проза и видео

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают один из самых любимых зимних праздников - Старый Новый год, а также почитают святого Василия. По традиции, этот день проводят в кругу семьи за пышно накрытым столом.

А еще Старый Новый год - это повод поздравить друзей, близких и коллег, и пожелать им домашнего тепла, уюта, любви, счастья, радости, крепкого здоровья и достатка. "Апостроф" собрал самые красивые поздравления со Старым Новым годом 2020, которые можно отправить в смс или зачитать за праздничным столом.

Поздравления со Старым Новым годом в стихах

Две недели пролетели -

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только все доели —

Празднует опять народ.

Кто-то держится за печень

И с утра "Боржоми" пьет,

Но 13-ое настало,

Дело к вечеру - и вот...

Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь.

Счастья, радости желаем

И успеха вновь и вновь.

Денег - пухлыми мешками,

Чтоб не знали вы невзгод.

Чтоб не раз нам встретить с вами

Старый добрый Новый год!

Пусть на Старый Новый год

Все, что только пожелаешь,

Без труда произойдет,

А успехи окрыляют!

Кто-то рвется на порог,

Говорит, что Новый Год.

Правда Старенький такой,

Но довольно озорной.

У него в мешке не кот,

А машина, самолет…

В общем, все, что ты захочешь,

Если заплатить ты сможешь.

Пусть Старый Новый год

Тебе любовь подарит,

Исполнит все твои

Заветные мечты,

Удача в дом придет,

И мир светлее станет,

В душе всегда горит

Очаг родной семьи!

Поздравления со Старым Новым годом в прозе



Поздравляю с самым загадочным праздником - со Старым Новым годом. И пусть он действительно будет новым и принесет новые успехи, начинания, подарки, радостные мгновения и счастливую мирную жизнь.

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Старый Новый год - это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким! Приятным, но не пустым! С праздником!

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Встреча Нового года за старым стилем - это возможность снова загадать заветное новогоднее желание под бой часов, так пусть все твои желания непременно сбудутся и побыстрее.

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Старый год уйдет сегодня окончательно и даст возможность новому вершить дела. Проститесь с ним и проводите, как друга! А я сегодня вам пожелаю только одно, чтобы сбылись все желания сказанные в новогоднюю ночь!

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Пусть Старый Новый год подарит вам еще один шанс загадать сокровенные желания, которые обязательно сбудутся. Веселого праздника вам и счастливого наступившего года!

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Желаю в Старый Новый год встретить не только удачу, радость и счастье, а и распрощаться с прошлым, которое не позволяет нам наслаждаться настоящим!

Видеопоздравления со Старым Новым годом

